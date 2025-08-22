دریای رامسر ۳ قربانی گرفت

نقی کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدر خانواده به همراه دو پسر ۱۳ و ۱۴ ساله‌اش که اهل خراسان جنوبی بودند، در محدوده سنگچین رامسر وارد دریا شدند و هر سه نفر بر اثر غرق‌شدگی جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه خارج از محدوده طرح‌های دریا رخ داده است، افزود: شنا در این منطقه ممنوع بوده و در ساعات شب نیز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی و ناآشنایی با شرایط دریا موجب وقوع این حادثه شد.

کریمیان بر ضرورت توجه مسافران به هشدارهای ایمنی تأکید کرد و گفت: شرایط دریای خزر در روزهای اخیر ناپایدار بوده و احتمال بروز حادثه در مناطق فاقد پوشش نجات غریق افزایش یافته است.

رئیس هیئت نجات غریق مازندران از مسافران خواست صرفاً در محدوده‌های تحت پوشش طرح‌های سالم‌سازی و در ساعات مجاز اقدام به شنا کنند.

به گزارش مهر، از ابتدای خرداد ماه تا پایان شهریور، ناجیان غریق مستقر در سواحل دریای خزر موفق شدند ۴۲۲ نفر را از مرگ در دریا نجات دهند که شامل ۳۴۰ مرد و ۸۱ زن بوده است. تاکنون ۳۰ نفر در سواحل مازندران غرق شدند که بسیاری از این موارد خارج از زمان حضور ناجیان و در ساعات شب رخ داده است.