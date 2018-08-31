غرق شدن ۳جوان مرندی در ساحل آستارا/۸ نفر در مناطق ممنوعه غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد طرح سالم سازی در شهرستان مرزی آستارا امسال ۳۶ ناجی غریق را به کارگرفته است که در داخل طرح های سالم سازی دریا و خارج از این طرح ها در دو نوبت صبح و عصر مشغول فعالیت هستند. ولی به رغم اقدامات انجام شده باز شاهد غرق شدن مسافران ناآشنا به این منطقه هستیم و متاسفانه در تابستان سال جاری تاکنون ۸ نفر در آب های مناطق خطرآفرین و ممنوعه شنا در آستارا غرق شده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی حادثه ای که غروب پنج شنبه (۸شهریور) در آب های دریای خزر در منطقه ممنوعه شنا در سواحل روستای غلام محله شرقی رخ داد، سه جوان اهل شهر مرند استان آذربایجان شرقی، جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز از مرگ حتمی نجات یافت.

سامان ساسانیان افزود: در این حادثه یک جوان توسط ناجیان غریق از دریا خارج و احیا شد.

وی گفت: جسد هر سه غریق پس از دقایقی با تلاش ناجیان و نیروهای هنگ مرزی آستارا کشف و از آب به بیرون کشیده شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آستارا با اشاره به اینکه هفته گذشته نیز دو جوان آستارایی در این منطقه غرق شدند، اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی فعالیت ستاد ساماندهی سواحل در سال جاری، مسیرهای منتهی به منطقه ممنوعه شنا در ساحل غلام محله شرقی مسدود شد که متأسفانه تعدادی بدون توجه به علایم، اقدام به ورود به این مناطق کرده که شاهد حوادثی تلخ و تأسف بار از این دست هستیم.

وی از استقرار ۳۶ منجی غریق از خرداد ماه امسال در طرح ها و مناطق خطر آفرین سواحل آستارا خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۶ نفر (۱۶ آقا و ۱۰ خانم) در سه طرح سلامت دریا و ۱۰ نفر در مناطق خطر آفرین مستقر شده اند.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی آستارا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای آغاز فصل شنا تاکنون، ۴۳ نفر از خطر غرق شدن در سواحل آستارا نجات یافتند که از این تعداد ۲۳نفر در سه طرح سلامت سفیر امید، صدف و لوندویل و ۲۰نفر در مناطق خطر آفرین بودند.

رامین بشرویه افزود: در مدت مذکور در مجموع هشت نفر جان خود را از دست داده اند که همگی در مناطق خطر آفرین و ممنوعه شنا بوده است.