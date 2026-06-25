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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه به محمدباقر ذوالقدر

پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه به محمدباقر ذوالقدر

فرماندهی کل سپاه در پیامی درگذشت پدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم؛

ارتحال والد مکرم جنابعالی در موسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.

آن پدر مؤمن و متمسک به قرآن و عترت با تربیت فرزندانی مجاهد، بصیر، انقلابی و خادم به اسلام و میهن اسلامی و پای بند به آرمان‌های بلند و تمدن ساز امامین انقلاب، از سرمایه و ثواب عظیم و ذخیره‌ای گرانسنگ در دیار عقبی بهره‌مند و مورد رحمت و پاداش خداوندی خواهد بود.

اینجانب، فقدان آن خادم الحسین(ع) را به جنابعالی، و سایر بازماندگان و داغدیدگان مکرم تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از درگاه خدای رحمان و رحیم برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات، همنشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا و برای آن برادر عزیز و دیگر مصیبت دیدگان گرامی صبر جمیل و اجر جزیل توام با ثبات قدم در خیمه ولایت مسئلت می‌نمایم.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 6870321
نفیسه عبدالهی

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