https://mehrnews.com/x3cqHc ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6870887 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۲ عزاداری مردم روستای گوار در شام غریبان اراک- در این ویدئو عزاداری مردم روستای گوار در شب شام غریبان از توابع شهرستان اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6870887 کپی شد مطالب مرتبط خروش اراکیها در شب صدو هفدهم تجمع ملی همزمان با شام غریبان حسینی آیین شام غریبان حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای سینقان شهرستان دلیجان اربعین حسینی؛ همبستگی انسانی در مسیر عشق و حقیقت آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه برچسبها مراسم شام غریبان روستا عاشورای حسینی
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