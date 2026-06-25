https://mehrnews.com/x3cqHx ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6870903 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹ آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه ارومیه - همزمان با شام غریبان حسینی آیین سنتی «شاه حسین گویان» در ارومیه برگزار شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6870903 کپی شد مطالب مرتبط مراسم شام غریبان در روستای خورهه از توابع شهرستان محلات اجتماع مردم عزادار شهر خنجین در شام غریبان حسینی عزاداری مردم روستای گوار در شام غریبان مراسم شام غریبان در بندرعباس برچسبها مراسم شام غریبان ارومیه مراسم عزاداری محرم و صفر
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