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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹

آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه

آیین «شاه حسین گویان» همزمان با شام غریبان حسینی در ارومیه

ارومیه - همزمان با شام غریبان حسینی آیین سنتی «شاه حسین گویان» در ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6870903

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