مرز شهید سلیمانی (مهران) پذیرای خیل عظیم زائران عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، حیدر دشتیپور با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای پایانه مرزی شهید سلیمانی (مهران) برای خدماترسانی به زائران عتبات عالیات، اظهار کرد: تردد در این پایانه مرزی از ابتدای محرم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ روندی افزایشی داشته است.
وی با تأکید بر اینکه پایانه شهید سلیمانی (مهران) بیش از ۵۰ درصد مجموع تردد زائران در مرزهای ششگانه اربعینی را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: از ساعت ۱۲ شب گذشته تاکنون، تردد بیش از ۱۷ هزار زائر در این پایانه ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام تصریح کرد: روزانه بهطور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دستگاه اتوبوس مسافران را از اقصی نقاط کشور به این پایانه رسانده و در بازگشت نیز زائران را سمت به مبادی اولیه سفر جابهجا میکنند.
دشتیپور از انجام فراخوان تأمین ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران بهویژه در سفرهای بازگشت خبر داد و افزود: با توجه به پیشفروش بلیت در مسیرهای منتهی به پایانههای مرزی کشور، امکان مدیریت سفرها و تسهیل عبور و مرور زائران فراهم شده است.
وی تاکید کرد: از سویی نظارت بر روند فروش بلیت و عملکرد ناوگان حملونقل فعال در جابهجایی زائران در ایام سفرهای دهه نخست ماه محرم در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: همه پارکینگهای اطراف پایانه شهید سلیمانی (مهران) و پایانه شهید رئیسی (برکت) بهمنظور استقرار و پارک ناوگان حملونقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی زائران آماده خدمترسانی هستند.
دشتیپور تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا و شرایط اقلیمی در مرز مهران، سیستمهای مهپاش، خنککننده و جتفنهای مهپاش در پایانه فعال هستند تا رفاه زائران تأمین شود.
وی با اشاره به پیشبینی موج بازگشت سفرها در روزهای پایانی هفته، به زائران توصیه کرد برای عبور از مرز عجلهای نداشته و با برنامهریزی سفر در مسیرهای رفت و برگشت، به تسهیل و روانسازی تردد در پایانه مرزی کمک کنند.
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