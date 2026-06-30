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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بیش از ۲ هزار بلیت در کرمانشاه برای مراسم تشییع پیش‌فروش شد

بیش از ۲ هزار بلیت در کرمانشاه برای مراسم تشییع پیش‌فروش شد

کرمانشاه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از پیش‌فروش بیش از ۲ هزار بلیت اتوبوس برای اعزام مردم به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام مردم استان کرمانشاه به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار بلیت اتوبوس برای این مراسم پیش‌فروش شده است.

وی با اشاره به استقبال مردم برای حضور در این آیین افزود: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های اینترنتی، بلیت مسیرهای تهران، قم و مشهد را به صورت غیرحضوری تهیه کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه ناوگان مورد نیاز برای این مراسم پیش‌بینی شده است، گفت: ۹۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و ناوگان پشتیبان نیز برای پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضا در آماده‌باش قرار دارد.

سلیمی همچنین از اتخاذ تمهیدات ویژه در پایانه مرزی خسروی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به احتمال تردد شرکت‌کنندگان عراقی، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات این پایانه برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب آماده شده است.

وی در پایان با تأکید بر تشدید نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: کنترل ناوگان بین‌شهری از مبدأ تا مقصد با دقت بیشتری انجام خواهد شد و عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز از طریق سامانه‌های هوشمند به صورت مستمر پایش و ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6875029

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