علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامهریزی گسترده برای اعزام مردم استان کرمانشاه به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار بلیت اتوبوس برای این مراسم پیشفروش شده است.
وی با اشاره به استقبال مردم برای حضور در این آیین افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانهها و درگاههای اینترنتی، بلیت مسیرهای تهران، قم و مشهد را به صورت غیرحضوری تهیه کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه ناوگان مورد نیاز برای این مراسم پیشبینی شده است، گفت: ۹۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان برای جابهجایی شرکتکنندگان در نظر گرفته شده و ناوگان پشتیبان نیز برای پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضا در آمادهباش قرار دارد.
سلیمی همچنین از اتخاذ تمهیدات ویژه در پایانه مرزی خسروی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به احتمال تردد شرکتکنندگان عراقی، تمامی ظرفیتها و امکانات این پایانه برای تسهیل تردد و ارائه خدمات مناسب آماده شده است.
وی در پایان با تأکید بر تشدید نظارت بر ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: کنترل ناوگان بینشهری از مبدأ تا مقصد با دقت بیشتری انجام خواهد شد و عملکرد رانندگان و شرکتهای حملونقل نیز از طریق سامانههای هوشمند به صورت مستمر پایش و ارزیابی میشود.
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