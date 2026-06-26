به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و اوانا تویو، وزیر امور خارجه رومانی، در تماس تلفنی عصر امروز جمعه راجع به آخرین تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این گفت‌وگو، وزیر امور خارجه کشورمان آخرین تحولات مربوط به اجرای یادداشت تفاهم و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را برای همتای رومانیایی خود تشریح کرد.

وزیر امور خارجه رومانی نیز با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا، بر اهمیت تداوم این روند و اجرای تعهدات متقابل از سوی طرف‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر ضرورت استمرار رایزنی‌ها و توسعه همکاری‌ها و مناسبات دوجانبه در دوره پیش رو تأکید کردند.