فیدان: نباید اجازه داد اسرائیل تفاهم ایران و آمریکا را تخریب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست خبری مشترک با آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را که به برقراری آتش‌بس انجامیده، اقدامی مهم دانست و گفت گسترش این تفاهم‌نامه به لبنان نیز یک تحول مثبت است.

فیدان تأکید کرد: نباید اجازه داد که رژیم اسرائیل روند مذاکرات را با اخلال روبه رو کند و از افکار عمومی جهان و تمامی طرف‌های درگیر خواست با دقت، احتیاط و درایت عمل کنند.

وی ابراز امیدواری کرد طرف‌ها رویکرد سازنده خود را ادامه دهند و هرچه زودتر درباره مسائل باقی‌مانده به توافق برسند.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین حفظ دائمی آزادی کشتیرانی و تردد بدون وقفه از تنگه هرمز را در شرایط کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و بار دیگر آمادگی آنکارا را برای حمایت از روند مذاکرات میان ایران و آمریکا را اعلام کرد.

فیدان در بخش دیگری از سخنانش به تحولات غزه اشاره کرد و هشدار داد که این منطقه همچنان در شرایطی بسیار حساس و شکننده قرار دارد و نباید از آن غفلت شود.

وی افزود: با وجود تلاش‌های جامعه جهانی، اسرائیل به تعهدات خود عمل نکرده و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

وزیر امور خارجه ترکیه اضافه کرد که اسرائیل برخلاف مفاد آتش‌بس، به گسترش حضور نظامی خود ادامه می‌دهد و فشار بر غیرنظامیان را افزایش داده است.

وی با اشاره به افزایش حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، این اقدامات را تهدیدی جدی برای تحقق صلح پایدار دانست.

فیدان در پایان گفت: رایزنی‌هایش با وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر بر موضع مشترک دو کشور مبنی بر حل مسئله فلسطین بر اساس راهکار تشکیل دو دولتی به شکلی عادلانه و پایدار تأکید دارد.