سرگردانی ۱۰ ساعته مسافران پرواز نجف - تهران هواپیمایی وارش

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز نجف - تهران شرکت هواپیمایی وارش که قرار بود ساعت ۸ صبح امروز (شنبه، ۶ تیر) انجام شود، با تأخیرهای پیاپی مواجه شده و مسافران این پرواز را ساعت‌ها در فرودگاه نجف سرگردان کرده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این پرواز ابتدا بدون ارائه توضیحی قانع‌کننده از سوی شرکت هواپیمایی وارس به ساعت ۱۰:۳۰ موکول شد، اما پس از ساعت‌ها انتظار، بار دیگر با تأخیری بیش از ۱۰ ساعت، زمان انجام آن به ساعت ۱۸:۳۰ تغییر یافت.

در این میان، صدها مسافر شامل خانواده‌ها، سالمندان و زائران از ساعات ابتدایی صبح در فرودگاه نجف بلاتکلیف مانده‌اند و به گفته آنان، مسئولان و نمایندگان شرکت هواپیمایی وارش تاکنون توضیح شفافی درباره علت این تأخیر طولانی ارائه نکرده و پاسخگوی مطالبات مسافران نبوده‌اند.

آنچه این ماجرا را با ابهامات بیشتری همراه کرده، ادعای برخی مسافران مبنی بر فروش مجدد بلیت با همین شماره پرواز از سوی شرکت هواپیمایی است؛ موضوعی که در صورت صحت، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت پرواز، رعایت حقوق مسافران و میزان نظارت دستگاه‌های مسئول بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌کند.

با توجه به شرایط پیش‌آمده و نارضایتی گسترده مسافران، انتظار می‌رود سازمان هواپیمایی کشوری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با ورود فوری به این موضوع، ضمن بررسی علت تأخیر طولانی این پرواز، نحوه برخورد شرکت هواپیمایی با مسافران و همچنین ادعای فروش مجدد بلیت را به‌صورت دقیق بررسی کرده و نتیجه را به‌طور شفاف به افکار عمومی اعلام کنند.