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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها درباره وضعیت پروازها در ایام مراسم تشییع

اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها درباره وضعیت پروازها در ایام مراسم تشییع

شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد که تمامی فرودگاه‌ها برای ارائه خدمات به مسافران پروازهای داخلی و مهمانان خارجی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر امام و قائد شهید در آمادگی کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی فرودگاه‌های کشور برای ارائه خدمات به مسافران پروازهای داخلی و مهمانان خارجی همزمان با برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر امام و قائد شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت عملیاتی، در آمادگی کامل قرار دارند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در این ایام، به تمامی مسافران اکیداً توصیه می‌شود پیش از عزیمت به فرودگاه‌ها، به‌منظور اطلاع از آخرین وضعیت پروازها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، با سامانه پاسخگویی ۱۹۹ تماس گرفته و اطلاعات لازم را استعلام کنند.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین یادآور شد که پیش از این، محدودیت‌های عملیاتی فرودگاه‌های تحت پوشش این شرکت را به شرح زیر اعلام کرده بود:

فرودگاه مهرآباد تهران

۱۲ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۳ و ۱۴ تیرماه: فعالیت با ظرفیت محدود در پذیرش مسافران.

۱۵ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

۱۶ و ۱۷ تیرماه: پذیرش و جابه‌جایی مسافران با محدودیت‌های عملیاتی.

فرودگاه مشهد

۱۷ تیرماه: اعمال محدودیت‌های عملیاتی در پذیرش و اعزام.

۱۸ تیرماه: عدم پذیرش و جابه‌جایی مسافر (توقف کامل پروازها).

سایر محدودیت‌ها

در تاریخ‌های ۱۶ و ۱۷ تیرماه، محدودیت‌های پروازی در محدوده استان قم نیز برقرار خواهد بود.

کد مطلب 6872001
زهره آقاجانی

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