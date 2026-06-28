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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

آغاز پروازهای تهران-دبی-تهران از فردا

آغاز پروازهای تهران-دبی-تهران از فردا

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از فعال شدن مجدد مسیر هوایی تهران-دبی-تهران و انجام پروازها در این مسیر از فردا (دوشنبه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اظهار کرد: در راستای تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات هوایی در مسیرهای پرتردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مجدد مسیر تهران-دبی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر از تاریخ جاری مجدداً فعال گردید.

وی در ادامه، برنامه پروازی این مسیر را به شرح زیر اعلام کرد:

شرکت هواپیمایی سپهران: روزهای دوشنبه ساعت ۱۰:۴۵
شرکت هواپیمایی وارش: روزهای سه شنبه ساعت ۱۹:۰۰
شرکت هواپیمایی سپهران: روزهای چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰

کاشف‌آذر گفت: نخستین پرواز این مسیر فردا (دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۴۰۵) از ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این مجموعه در تلاش است تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی، کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران را در همه مسیرهای فعال افزایش دهد.

کد مطلب 6873529

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