آغاز پروازهای تهران-دبی-تهران از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اظهار کرد: در راستای تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات هوایی در مسیرهای پرتردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مجدد مسیر تهران-دبی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر از تاریخ جاری مجدداً فعال گردید.
وی در ادامه، برنامه پروازی این مسیر را به شرح زیر اعلام کرد:
شرکت هواپیمایی سپهران: روزهای دوشنبه ساعت ۱۰:۴۵
شرکت هواپیمایی وارش: روزهای سه شنبه ساعت ۱۹:۰۰
شرکت هواپیمایی سپهران: روزهای چهارشنبه ساعت ۱۹:۰۰
کاشفآذر گفت: نخستین پرواز این مسیر فردا (دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۴۰۵) از ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی انجام میشود.
وی ادامه داد: این مجموعه در تلاش است تا با فراهمسازی زیرساختهای لازم و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی، کیفیت خدماترسانی به مسافران را در همه مسیرهای فعال افزایش دهد.
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