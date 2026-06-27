۳۸ هزار آزمایش دامپزشکی در استان بوشهر انجام شد

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد آزمایشگاه های دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری های میگو دو آزمایشگاه مهم در تضمین و تعیین کیفیت فرآورده های خام دامی و همچنین تشخیص بیماریهای آبزیان هستند.

وی اضافه کرد: این دو آزمایشگاه نقش بسزایی در روند تولید و صادرات محصولات آبزی دارند و از ابتدای سال تاکنون در این دو آزمایشگاه مرجع ۳۸ هزار و ۵۴۱ هزار مورد آزمایشات مختلف انجام شده است.

رئیس اداره تشخیص و درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در بخش پایش بیماری های آبزیان مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماریهای میگو سه هزار و ۴۷۰ مورد آزمایش تشخیص بیماریهای میگو شامل یک هزار و ۲۷۰ آزمایش میکروبی و ۲ هزار ۲۰۰ آزمایش PCR، انجام شده است.

وی در خصوص عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی گفت: آزمایشگاه کنترلی کیفی مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر به عنوان یک مرجع معتبر کنترل تعیین کیفیت محموله های پروتئینی و آبزی صادراتی و همچنین وارداتی را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا ۳۳ هزار و ۶۶۷ آزمایش میکروبی، ۹۱۲مورد آزمایش شیمیایی ۳۸۳ مورد آزمایش باقیماندهای دارویی و فلزات سنگین و ۱۰۹ تست سم شناسی بر روی نمونه های صادراتی و مصرف داخلی صورت گرفته است.