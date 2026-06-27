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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

۳۸ هزار آزمایش دامپزشکی در استان بوشهر انجام شد

۳۸ هزار آزمایش دامپزشکی در استان بوشهر انجام شد

بوشهر-رئیس اداره تشخیص و درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان بوشهر از انجام ۳۸ هزار آزمایش در آزمایشگاه های کنترل کیفی و مرکز بررسی و تشخیص بیماری های میگو در سه ماه اول امسال خبر داد.

فرزانه افری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد آزمایشگاه های دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری های میگو دو آزمایشگاه مهم در تضمین و تعیین کیفیت فرآورده های خام دامی و همچنین تشخیص بیماریهای آبزیان هستند.

وی اضافه کرد: این دو آزمایشگاه نقش بسزایی در روند تولید و صادرات محصولات آبزی دارند و از ابتدای سال تاکنون در این دو آزمایشگاه مرجع ۳۸ هزار و ۵۴۱ هزار مورد آزمایشات مختلف انجام شده است.

رئیس اداره تشخیص و درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در بخش پایش بیماری های آبزیان مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماریهای میگو سه هزار و ۴۷۰ مورد آزمایش تشخیص بیماریهای میگو شامل یک هزار و ۲۷۰ آزمایش میکروبی و ۲ هزار ۲۰۰ آزمایش PCR، انجام شده است.

وی در خصوص عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی گفت: آزمایشگاه کنترلی کیفی مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر به عنوان یک مرجع معتبر کنترل تعیین کیفیت محموله های پروتئینی و آبزی صادراتی و همچنین وارداتی را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در همین راستا ۳۳ هزار و ۶۶۷ آزمایش میکروبی، ۹۱۲مورد آزمایش شیمیایی ۳۸۳ مورد آزمایش باقیماندهای دارویی و فلزات سنگین و ۱۰۹ تست سم شناسی بر روی نمونه های صادراتی و مصرف داخلی صورت گرفته است.

کد مطلب 6871782

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