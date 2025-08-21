  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

انجام بیش از ۳۶ هزار آزمایش دامپزشکی در استان بوشهر

بوشهر- مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: بیش از ۳۶ هزار آزمایش در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان بوشهر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص عملکرد آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون عنوان کرد: آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو دو آزمایشگاه مهم در تضمین و تعیین کیفیت فرآورده‌های خام دامی و همچنین تشخیص بیماری‌های آبزیان هستند که نقش بسزایی در روند تولید و صادرات محصولات آبزی دارند و از ابتدای سال تاکنون در این دو آزمایشگاه مرجع ۳۶ هزار و ۳۶۱ هزار مورد آزمایشات مختلف انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در بخش‌های مختلف مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو ۱۰ هزار و ۱۴۹ مورد آزمایش تشخیص بیماری‌های ویروسی میگو شامل یک هزار و ۹۳۱ آزمایش PCR -2 هزار و ۹۸۲ مورد آزمایش سرلوژی، ۲ هزار ۹۷۳ تست باکتری شناسی، ۲ هزار و ۹۲ آزمایش بافت شناسی و ۱۷۱ تست انگل شناسی انجام شده است.

رهنما در خصوص عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی بیان کرد: آزمایشگاه کنترلی کیفی مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر به عنوان یک مرجع معتبر کنترل تعیین کیفیت محموله‌های پروتئینی و آبزی صادراتی و همچنین وارداتی را بر عهده دارد.

وی گفت: در همین راستا ۲۴ هزار و ۶۸۴ آزمایش میکروبی، ۸۸۳ مورد آزمایش شیمیایی ۴۵۶ مورد آزمایش باقیمانده‌های دارویی و ۱۸۹ تست سم شناسی بر روی نمونه‌های صادراتی و مصرف داخلی صورت گرفته است.

