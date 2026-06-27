 ۷۰ مرکز درمان اعتیاد در کاشان فعال است 

محمدرضا فاصل در گفتگو با خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ مرکز درمان و ترک اعتیاد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حال ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اختلالات مصرف مواد هستند.

وی افزود: این مراکز با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی در حوزه‌های درمان، مشاوره، کاهش آسیب و بازتوانی فعالیت می‌کنند و تلاش شده است خدمات درمانی استاندارد و در دسترس برای مراجعان فراهم شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ماهیت اعتیاد تصریح کرد: اعتیاد یک بیماری مزمن اما قابل درمان است و مراجعه به‌موقع افراد به مراکز تخصصی می‌تواند نقش مهمی در موفقیت روند درمان و بازگشت بیماران به زندگی سالم ایفا کند.

وی با بیان اینکه الگوی مصرف مواد مخدر در سال‌های اخیر تغییر کرده است، هشدار داد: گسترش مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌های جدید که گاهی با ظاهری فریبنده و تبلیغات گمراه‌کننده در فضای مجازی به نوجوانان و جوانان معرفی می‌شوند، یکی از چالش‌های جدی امروز به شمار می‌رود و مصرف این مواد می‌تواند در مدت کوتاهی وابستگی شدید، آسیب‌های مغزی، اختلالات روانی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.

فاصل با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی خانواده‌ها ادامه داد: افزایش سطح آگاهی والدین درباره انواع مواد مخدر جدید، نشانه‌های اولیه مصرف و تغییرات رفتاری فرزندان می‌تواند به عنوان مهم‌ترین سد در برابر گرایش نوجوانان به این مواد عمل کند.

وی گفت: گفت‌وگوی صمیمانه با فرزندان، تقویت مهارت «نه گفتن»، نظارت آگاهانه همراه با اعتماد و ایجاد محیطی امن و حمایتی در خانواده از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین بر لزوم همکاری میان مدارس، رسانه‌ها، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سواد سلامت و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و افزود: پیشگیری از اعتیاد یک مسئولیت اجتماعی است و مشارکت همه نهادهای جامعه در این زمینه ضروری است.

وی با گرامیداشت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر از شهروندان خواست در صورت مشاهده نشانه‌های مصرف مواد در اعضای خانواده، بدون نگرانی از قضاوت‌های اجتماعی از خدمات مراکز تخصصی درمان اعتیاد استفاده کنند و خاطرنشان کرد: درمان به‌موقع، حمایت خانواده و تداوم مراقبت سه عامل اصلی موفقیت در درمان اعتیاد و بازگشت افراد به زندگی سالم و مولد است.