هشدار عادل عبدالمهدی درباره خروج عراق از اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر سابق عراق امروز شنبه کشورش را از خروج از سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) برحذر داشت.

عبدالمهدی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر از اوپک خارج شویم، بازنده خواهیم بود. ما بیشتر تولید خواهیم کرد و دیگران هم همین کار را خواهند کرد که نتیجه آن افزایش عرضه و کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی خواهد بود.

نخست‌وزیر سابق عراق افزود: سازمان اوپک در عراق متولد شد تا بازار نفت و رقابت را ساماندهی کند و حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان رعایت شود.

وی در پایان گفت: با تقویت سازمان اوپک از حقوق خود محافظت کنیم نه این که این سازمان را تضعیف کنیم.