به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی، نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گلها» در سن ۹۲ سالگی درگذشت.
علیرضا ایزدی، متولد سال ۱۳۱۳، تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی ملی به سرپرستی روحاله خالقی گذراند و از نخستین فارغالتحصیلان این هنرستان به شمار میرفت.
وی فعالیت حرفهای خود را از سالهای جوانی با حضور در ارکستر رادیو آغاز کرد. ایزدی همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون ایران به فعالیت پرداخت و در اجراهای ارکستر «گلها» نیز حضور داشت. پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ به اتریش مهاجرت کرد و تا پایان عمر در همان کشور اقامت داشت.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند دوشنبه ۸ تیر، ساعت ۱۰:۳۰ در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
خبرگزاری مهر درگذشت علیرضا ایزدی را به خانواده وی و جامعه هنری کشور تسلیت میگوید.
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