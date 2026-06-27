به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «ناامنی» زندگی یک آهنگساز مطرح موسیقی فیلم را از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳ در مقاطع مختلف و در ارتباط با همسرش دی نوش ایرانی، ترانه‌سرایی به نام غزاله مهاجر و نوازنده‌اش کاوه کیان، روایت می‌کند و آینه‌ای است از ناامنی‌های نسلی که در پیوندها و گسست‌هایش، میان ماندن و رفتن و میان ایستادن و تسلیم شدن، در جستجوی معنا بوده است. «ناامنی» به قلم هاله مشتاقی‌نیا به تازگی توسط نشر نی چاپ شده است.

مشتاقی‌نیا به بهانه چاپ این کتاب در یادداشتی عنوان کرده است:

«این اثر را حدود پانزده سال پیش نوشتم. در این مدت، خود را در مسیر تجربه‌های نو دیده‌ام. بیش از آنکه به انتشار نوشته‌هایم فکر کنم، می‌نویسم و نسبت به آنچه از من منتشر شده است بیشتر نگاه نقادانه دارم تا حس مادرانه. با این حال، زمانی که خانم ناتاشا محرم‌زاده‌ گرامی پیشنهاد همکاری با نشر نی را مطرح کردند، به سراغ «ناامنی» رفتم. فارغ از جوایزی که متن نمایشنامه در زمان خودش کسب کرده بود، پس از گذشت سال‌ها شخصیت‌ها همچنان برای «اکنون» جان دارند و داستان درهم‌تنیده‌ روابط آنها شوقِ دنبال کردن را برمی‌انگیزد.

«ناامنی» درامی است که بی‌تعصب دوستش دارم و با وجود سختگیری‌هایم در انتخاب کارگردان و ... هنوز هم شوقِ به صحنه رفتن این نمایشنامه را دارم.

از نشر محترم نی برای چاپ «ناامنی» سپاسگزارم.»

آخرین اثر هاله مشتاقی‌نیا بر صحنه، متنی مشترک با مرتضی اسماعیل کاشی با نام «بررسی آناتومی و زوایای پیشرفت شغلی آقای بازیگر در شب کریسمس یا مِفیستوفِلِس» بود که به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی در شهریور و مهر ۱۴۰۴ در تماشاخانه ایرانشهر بر صحنه رفت. این نمایشنامه نیز توسط نشر نی در دست انتشار است.