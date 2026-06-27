برگزاری اولین جلسه «میز تخصصی مطالعات موسیقی»؛ اعضا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اولین جلسه نشست «میز تخصصی مطالعات موسیقی» با حضور بابک رضائی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، هومان اسعدی مدرس دانشگاه، مسعود کوثری مدرس دانشگاه ، رضا صمیم مدرس دانشگاه، پدرام جوادزاده مدیر موسیقی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
پدرام جوادزاده مدیر میز تخصصی مطالعات موسیقی با اشاره به روند شکلگیری این مجموعه گفت: بر اساس دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «میز تخصصی مطالعات موسیقی» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و در پژوهشکده هنر ایجاد شده است. این اقدام در ادامه فرآیند ساماندهی فعالیتهای پژوهشی وزارت فرهنگ و پس از تعطیلی دفاتر پژوهشی وزارتخانه و انتقال تدریجی مسئولیتهای پژوهشی به پژوهشگاه صورت گرفته است.
وی افزود: در حوزههای فرهنگ، هنر و ارتباطات، میزهای تخصصی مختلفی شکل گرفتهاند و میز تخصصی مطالعات موسیقی نیز با هدف خدمترسانی و پوشش نیازهای پژوهشی و اندیشهورزانه حوزه موسیقی وزارتخانه تأسیس شده است.
جوادزاده تاکید کرد: مطابق روال معمول، دبیری و مدیریت میزهای تخصصی بر عهده اعضای هیئت علمی پژوهشگاه است و در حال حاضر مدیریت میز تخصصی موسیقی را بنده بر عهده دارم. همچنین مسعود کوثری، جامعهشناس موسیقی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، هومان اسدی موسیقیشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رضا صمیم، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اعضای این میز هستند. رضا صمیم علاوه بر فعالیتهای دانشگاهی در حوزه موسیقی، در زمینه جامعهشناسی نیز دارای تخصص و سابقه علمی است. همچنین مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از اعضای این میز به شمار میرود.
مدیر میز تخصصی مطالعات موسیقی با اشاره به همکاری و تعامل این مجموعه با سایر نهادهای مرتبط گفت: در جلسات مشترک و عمومی این میز، بر حسب موضوعات و نیازهای موجود، از مدیران و مسئولان حوزه موسیقی نیز دعوت خواهد شد و به طور طبیعی در نشستهای مشترک، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و دیگر فعالان این حوزه نیز حضور خواهند داشت.
وی هدف اصلی این میز را پاسخگویی به نیازهای پژوهشی حوزه موسیقی عنوان کرد و گفت: بخشی از فعالیتهای این میز به پژوهشهای علمی و بنیادین اختصاص دارد؛ از جمله تألیف کتاب، انجام تحقیقات بنیادی، پژوهشهای موسیقیشناسی، جامعهشناسی موسیقی، انسانشناسی موسیقی و سایر مطالعات تخصصی که در چارچوب مأموریتهای پژوهشگاه دنبال میشوند.
این پژوهشگر با اشاره به جنبه کاربردی فعالیتهای این میز اظهار کرد: در بسیاری از موارد، نیازهای مشخص و فوری در وزارت فرهنگ و دفتر موسیقی و یا معاونت هنری وجود دارد که باید از طریق پژوهش و مطالعات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، میز تخصصی مطالعات موسیقی مأموریت خواهد داشت پژوهشهای کاربردی مورد نیاز را طراحی و اجرا کند.
وی جشنواره موسیقی فجر را یکی از نمونههای این همکاریها دانست و گفت: برای مثال، بخش پژوهشی جشنواره موسیقی فجر یا سایر برنامهها و رویدادهای موسیقایی ممکن است نیازمند مطالعات تخصصی و تحقیقات کاربردی باشند که این میز در راستای پاسخگویی به چنین نیازهایی فعالیت خواهد کرد.
جوادزاده در پایان تأکید کرد: این میز تلاش خواهد کرد ضمن توسعه پژوهشهای علمی در حوزه موسیقی، حلقه ارتباطی مؤثری میان بدنه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه علمی و دانشگاهی کشور ایجاد کند تا تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای این حوزه بر پایه مطالعات تخصصی و پژوهشهای علمی انجام شود.
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