به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در پی مطالبه مردمی و پیگیری ۶۲ نماینده، هیئت‌ رئیسه مجلس برخلاف روال هفته‌های گذشته، امروز (شنبه) تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که جلسه علنی مجلس پس از تشییع پیکر امام شهید برگزار می‌شود. همچنین دفاتر نمایندگان و امور اداری مجلس در هفته جاری فعال خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس، برنامه حضور فردای نمایندگان که پیش‌تر اعلام شده بود، لغو و تا زمان اعلام بعدی به تعویق افتاد.

گفتنی است، حمید رسایی هفته گذشته در یک نشست وبیناری غیررسمی با انتقاد از عدم تشکیل جلسات علنی مجلس -به صورت حضوری- اعلام کرده بود در صورت باز نشدن مجلس، به همراه برخی نمایندگان ساعت ۸ صبح روز یکشنبه (۷ تیر ماه) در محل مجلس حاضر خواهند شد و حتی در صورت بسته بودن ساختمان، جلسه خود را در بیرون از مجلس برگزار خواهند کرد. با اعلام تصمیم جدید هیئت‌ رئیسه، این موضوع عملاً منتفی شد.

شایان ذکر است، از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم و بنا به توصیه دستگاه‌های امنیتی، جلسات صحن علنی مجلس به صورت حضوری لغو و پس از مدتی به صورت وبیناری برگزاری شد؛ البته اعضای هیئت رئیسه و برخی از نمایندگان هم به صورت حضوری در این جلسات شرکت می‌کردند.

از سوی دیگر، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیگر جلسات نظارتی نمایندگان مجلس هم در این ایام برگزار می‌شد.

صبح امروز نیز، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه صبح امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و سایر اعضا مقرر شد با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و نظر به تمهیدات صورت گرفته و رعایت سایر ملاحظات، هفته پس از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مجلس شورای اسلامی ان‌شاءالله رسماً تشکیل جلسه خواهد داد.