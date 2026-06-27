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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

۲۲۰ اتوبوس آماده اعزام زائران آذربایجان غربی به تشییع رهبر شهید

۲۲۰ اتوبوس آماده اعزام زائران آذربایجان غربی به تشییع رهبر شهید

ارومیه - معاون حمل ‌و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی از اختصاص ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی با ۵۰ درصد تخفیف برای جابه‌جایی گروهی زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جواد حیدری در این زمینه اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده با انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل، ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی در اختیار ستاد استانی تشییع رهبر شهید قرار گرفته و این ناوگان با ۵۰ درصد تخفیف، خدمات جابه‌جایی گروهی زائران را ارائه خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌فروش اینترنتی بلیت برای مسافران انفرادی آغاز شده و متقاضیان می‌توانند برای تاریخ‌های منتهی به مراسم نسبت به خرید بلیت اقدام کنند؛ البته پیش‌فروش بلیت در روزهای ۱۴ و ۱۵ متوقف خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان استان تصریح کرد: در صورت افزایش تقاضا، تعداد اتوبوس‌های دربستی افزایش خواهد یافت و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی نیز در صورت نیاز به چرخه خدمات‌رسانی اضافه می‌شود.

حیدری همچنین از آمادگی پایانه‌های مرزی بازرگان و تمرچین برای استقبال و هدایت مسافران خارجی خبر داد و گفت: با تاکید استاندار آذربایجان‌غربی، تمامی دستگاه‌های خدمات‌ رسان، پایانه‌های مرزی و گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مواکب خدمت‌رسانی نیز در مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند شد.

کد مطلب 6872547

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