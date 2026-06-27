۲۲۰ اتوبوس آماده اعزام زائران آذربایجان غربی به تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر،جواد حیدری در این زمینه اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده با انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل، ۲۲۰ دستگاه اتوبوس دربستی در اختیار ستاد استانی تشییع رهبر شهید قرار گرفته و این ناوگان با ۵۰ درصد تخفیف، خدمات جابه‌جایی گروهی زائران را ارائه خواهد کرد.

وی افزود: پیش‌فروش اینترنتی بلیت برای مسافران انفرادی آغاز شده و متقاضیان می‌توانند برای تاریخ‌های منتهی به مراسم نسبت به خرید بلیت اقدام کنند؛ البته پیش‌فروش بلیت در روزهای ۱۴ و ۱۵ متوقف خواهد بود.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان استان تصریح کرد: در صورت افزایش تقاضا، تعداد اتوبوس‌های دربستی افزایش خواهد یافت و ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی نیز در صورت نیاز به چرخه خدمات‌رسانی اضافه می‌شود.

حیدری همچنین از آمادگی پایانه‌های مرزی بازرگان و تمرچین برای استقبال و هدایت مسافران خارجی خبر داد و گفت: با تاکید استاندار آذربایجان‌غربی، تمامی دستگاه‌های خدمات‌ رسان، پایانه‌های مرزی و گشت‌های راهداری در محورهای مواصلاتی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مواکب خدمت‌رسانی نیز در مسیرهای تردد زائران مستقر خواهند شد.