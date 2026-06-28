نجفی: تدوین برنامه اختصاصی برای هر محله در دستور کار دولت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی ظهر یکشنبه در همایش مدیریت محلهمحور شهرستان سنندج و آیین آغاز به کار شوراهای محلات این شهر، با اشاره به اهمیت تقویت ساختارهای اجتماعی در سطح محلات اظهار کرد: در رویکرد جدید مدیریت شهری، نگاه یکسان و کلینگر به محلات پاسخگو نیست و لازم است برای هر محله بر اساس ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی آن، برنامهای مستقل و هدفمند تدوین شود.
وی افزود: دولت چهاردهم در چارچوب سیاستهای مردمیسازی حکمرانی، افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای محلی را بهعنوان یک رویکرد جدی دنبال میکند و در همین راستا، شوراهای محلات میتوانند نقش مهمی در شناسایی دقیق مسائل و انتقال آن به سطوح مدیریتی ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کردستان با بیان اینکه آغاز به کار شوراهای محلات در سنندج اقدامی اثرگذار در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی است، گفت: این شوراها میتوانند حلقه اتصال میان مردم و مدیریت شهری باشند و با شناخت میدانی از مشکلات، زمینه ارائه راهکارهای اجرایی و عملیاتی را فراهم کنند.
نجفی ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان از ظرفیت مردم در اداره امور محلی استفاده شده، میزان موفقیت برنامهها و رضایتمندی عمومی افزایش یافته است؛ از این رو، مدیریت محلهمحور نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت در شرایط کنونی مدیریت شهری محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه محلات مهمترین بستر شکلگیری هویت اجتماعی شهرها هستند، تصریح کرد: اگر محلات بهدرستی مورد توجه قرار گیرند، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها نیز قابل کنترل و کاهش خواهد بود.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کردستان در پایان با اشاره به آغاز فعالیت شوراهای محلات در سنندج، ابراز امیدواری کرد این الگو به سایر شهرهای استان نیز تسری یابد و با تدوین برنامههای محلهمحور، مسیر توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هموار شود.
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