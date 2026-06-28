به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در آیین آغاز به کار شوراهای محلات شهر سنندج با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت شهروندان در فرآیند تصمیمگیری شهری اظهار کرد: یکی از مهمترین هنرهای مدیران، شنیدن صدای مردم و مشارکت دادن آنان در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی است.
وی با بیان اینکه با وجود اقدامات انجامشده همچنان چالشهایی در حوزههای مختلف شهری وجود دارد، افزود: این موضوع ضرورت بازنگری در شیوههای مدیریت و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای مردمی را بیش از پیش آشکار میکند.
فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه شوراهای محلات نباید صرفاً یک ساختار اداری باشند، تصریح کرد: این شوراها باید به بستری واقعی برای حضور مردم در حل مسائل محلات و مدیریت شهری تبدیل شوند.
وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و اجتماعی محلات سنندج گفت: محلات تنها یک محدوده فیزیکی نیستند، بلکه دارای هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هستند که باید احیا و بازآفرینی شوند.
سجادی ادامه داد: هر محله دارای شناسنامه، آیینها و پیشینه فرهنگی خاص خود است و بازشناسی این ظرفیتها میتواند به تقویت هویت شهری و انسجام اجتماعی کمک کند.
وی با بیان اینکه گسترش شهرنشینی موجب کمرنگ شدن برخی پیوندهای اجتماعی شده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی محلی هستیم.
فرماندار سنندج در پایان با اشاره به آغاز فعالیت شوراهای محلات در ۱۴ محله شهر، ابراز امیدواری کرد این طرح در ادامه در سایر محلات نیز توسعه یابد و زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان در اداره امور شهری فراهم شود.
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