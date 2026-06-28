حجتالاسلام مهدی بریمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوارهای تحت پوشش، سال گذشته یکهزار و ۹۳۴ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان ساری موفق به دریافت تسهیلات قرضالحسنه در بخشهای مختلف شدند.
وی با اشاره به حجم اعتبارات اختصاص یافته افزود: برای پرداخت این تسهیلات در مجموع ۷۲۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال اعتبار از محل صندوق امداد ولایت و بانک مهر ایران اختصاص یافت تا بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مددجویان برطرف شود.
رئیس کمیته امداد شهرستان ساری با بیان اینکه بیشترین سهم پرداختها از طریق صندوق امداد ولایت انجام شده است، تصریح کرد: بخش عمده این تسهیلات در قالب وامهای کارگشایی و حمایتی پرداخت شد و مابقی نیز با همکاری بانک مهر ایران در اختیار مددجویان واجد شرایط قرار گرفت.
بریمانی با اشاره به تنوع خدمات تسهیلاتی این نهاد خاطرنشان کرد: وامهای قرضالحسنه با توجه به نیاز خانوادهها در بخشهایی همچون اشتغال، ودیعه و تعمیر مسکن، کارگشایی، امور فرهنگی و دانشجویی و همچنین اعزام زائران اربعین حسینی پرداخت میشود.
وی نقش خیران در توسعه خدمات حمایتی را مهم دانست و افزود: بخشی از منابع پرداخت تسهیلات از محل مشارکت خیران و وجوه ادارهشده تأمین میشود و خیران میتوانند با همراهی بیشتر، زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از نیازمندان از وامهای قرضالحسنه را فراهم کنند.
رئیس کمیته امداد شهرستان ساری با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۵۱۲ خانوار زیر پوشش این نهاد قرار دارند، گفت: ارائه خدمات حمایتی، توانمندسازی و تأمین نیازهای ضروری خانوادههای تحت حمایت با استفاده از ظرفیتهای مردمی و منابع حمایتی همچنان با جدیت دنبال میشود.
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