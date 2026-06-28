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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

۷۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان ساری داده شد

۷۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان ساری داده شد

ساری- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ساری از پرداخت بیش از ۷۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان این شهرستان در سال گذشته خبر داد.

حجت‌الاسلام مهدی بریمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از خانوارهای تحت پوشش، سال گذشته یک‌هزار و ۹۳۴ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان ساری موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه در بخش‌های مختلف شدند.

وی با اشاره به حجم اعتبارات اختصاص یافته افزود: برای پرداخت این تسهیلات در مجموع ۷۲۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال اعتبار از محل صندوق امداد ولایت و بانک مهر ایران اختصاص یافت تا بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مددجویان برطرف شود.

رئیس کمیته امداد شهرستان ساری با بیان اینکه بیشترین سهم پرداخت‌ها از طریق صندوق امداد ولایت انجام شده است، تصریح کرد: بخش عمده این تسهیلات در قالب وام‌های کارگشایی و حمایتی پرداخت شد و مابقی نیز با همکاری بانک مهر ایران در اختیار مددجویان واجد شرایط قرار گرفت.

بریمانی با اشاره به تنوع خدمات تسهیلاتی این نهاد خاطرنشان کرد: وام‌های قرض‌الحسنه با توجه به نیاز خانواده‌ها در بخش‌هایی همچون اشتغال، ودیعه و تعمیر مسکن، کارگشایی، امور فرهنگی و دانشجویی و همچنین اعزام زائران اربعین حسینی پرداخت می‌شود.

وی نقش خیران در توسعه خدمات حمایتی را مهم دانست و افزود: بخشی از منابع پرداخت تسهیلات از محل مشارکت خیران و وجوه اداره‌شده تأمین می‌شود و خیران می‌توانند با همراهی بیشتر، زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از نیازمندان از وام‌های قرض‌الحسنه را فراهم کنند.

رئیس کمیته امداد شهرستان ساری با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۵۱۲ خانوار زیر پوشش این نهاد قرار دارند، گفت: ارائه خدمات حمایتی، توانمندسازی و تأمین نیازهای ضروری خانواده‌های تحت حمایت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و منابع حمایتی همچنان با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6873381

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