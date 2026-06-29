وجدان بیدار در میانه‌ آتش؛ حس مسئولیت «میثم علیزاده» به شهادتش ختم شد

خبرگزاری مهر،گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: در روزهایی که صدای انفجار و خبر حملات رژیم کودکش و منحوس اسرائیل و ارتش تروریستی آمریکا، آرامش شهرها را بر هم میزد، روایتهایی شکل گرفت که فراتر از آمار و ارقام جنگ، از انسانیت، فداکاری و غیرت مردمانی حکایت داشت که در سختترین لحظات نیز به فکر نجات دیگران بودند. روایتهایی که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسند، اما در دل خود معنایی عمیق از مسئولیتپذیری، عشق به وطن و همدلی با هموطن را جای دادهاند.
جنگ و ناامنی همواره چهرههای مختلفی از انسانها را آشکار میکند؛ برخی در پی نجات جان خود هستند و برخی دیگر، بیآنکه لحظهای درنگ کنند، برای کمک به دیگران قدم در مسیر خطر میگذارند. همین انتخابها است که سرنوشت انسانها را رقم میزند و گاه از یک زندگی معمولی، روایتی ماندگار میسازد.
در روزهای سخت جنگ نام کسانی بر زبانها میافتد که شاید پیش از آن زندگی ساده و بیحاشیهای داشتند و افرادی که دنبال شهرت و در پی نام و عنوان نبودند اما در لحظهای سرنوشتساز با تصمیمی انسانی، مسیر زندگیشان به صفحهای ماندگار در تاریخ این سرزمین تبدیل میشود.
شهید «میثم علیزاده» یکی از همین افراد است، جوانی که برای کار و تامین معاش زندگی به شیراز رفته بود اما در یکی از تلخترین لحظات، هنگامی که صدای انفجار و فریاد مردم فضای شهر را پر کرد تصمیمی سرنوشت ساز گرفت, او در حالی که میتوانست مانند بسیاری دیگر تنها نظارهگر حادثه باشد، به میان مردم رفت تا شاید بتواند کمکی کند؛ تصمیمی که سرانجام او را در مسیر شهادت قرار داد و نامش را در شمار شهدای این سرزمین ثبت کرد.
آنچه از زندگی و شخصیت این شهید نقل میشود، داستان جوانی است که از نگاه خانواده و نزدیکانش، انسانی باوقار، دلسوز و مسئولیتپذیر بود و همواره تلاش میکرد در حد توان خود گرهی از مشکلات دیگران باز کند.
گزارش پیش رو روایتی است از زبان همسر و خواهر شهید «میثم علیزاده» روایتی از لحظهای که صدای انفجار سرنوشت یک خانواده را تغییر داد، و از ویژگیهای اخلاقی مردی که باور داشت بیتفاوت ماندن در برابر درد دیگران، با انسانیت سازگار نیست.
میثم نتوانست صدای فریاد مردم را بشنود و بیتفاوت بماند
زهرا کارگر همسر شهید میثم علیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه شهادت همسرش اظهار کرد: همسرم در زمان وقوع حمله در محل استراحت خود بود اما وقتی صدای نخستین موشک و سپس صدای جیغ و فریاد مردم را از اطراف شنید، نتوانست در همانجا بماند.
وی ادامه داد: میثم همیشه روحیه کمک به دیگران داشت و در لحظه حملات موشکی گفت باید بروم ببینم چه اتفاقی افتاده و آیا کسی نیاز به کمک دارد، به همین دلیل بلافاصله از محل خارج شد تا به هموطنانش کمک کند.
کارگر با بیان اینکه دقایقی بعد موشک دوم به منطقه اصابت کرد، افزود: هنوز زمان زیادی از خروج او نگذشته بود که موشک دوم شلیک شد و ترکشهای آن به همسرم برخورد کرد و او در همانجا به شهادت رسید؛ در حالی که تنها برای کمک به مردم بیرون رفته بود.
وی گفت: همسرم همیشه میگفت انسان نباید نسبت به درد دیگران بیتفاوت باشد و او در صورتی که فردی نیاز به کمک داشت و حتی وقتی خودش در سختی بود، باز هم تلاش میکرد کمکی انحام دهد.
روحیهای سرشار از غیرت و مهربانی
همسر شهید علیزاده در ادامه به ویژگیهای اخلاقی این شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: میثم انسانی باوقار، با معرفت و بسیار خوشاخلاق بود. غیرت و دلسوزی نسبت به دیگران در وجودش موج میزد و همیشه سعی میکرد اگر کسی مشکلی دارد، به او کمک کند.
وی افزود: در زندگی مشترک هم بسیار مهربان و مسئولیتپذیر و برای خانوادهاش ارزش زیادی قائل بود و تلاش میکرد با کار و تلاش، زندگی آرام و آبرومندی برای خانواده فراهم کند.
کارگر همچنین به رابطه صمیمی شهید با خانوادهها اشاره کرد و گفت: او هم با خانواده خودش و هم با خانواده من رابطه بسیار خوبی داشت و احترام گذاشتن به بزرگترها برایش خیلی مهم بود و همیشه سعی میکرد حرمت همه حفظ شود.
وی ادامه داد: همین اخلاق خوب باعث شده بود که همه اعضای خانواده به او علاقه داشته باشند و در جمع خانوادگی همیشه حضورش باعث صمیمیت و آرامش میشد.
همسر شهید علیزاده ادامه داد: میثم همیشه میگفت «من یک ایرانی هستم و وطنم و هموطنانم را دوست دارم». این جمله را بارها از او شنیده بودم و واقعاً هم همینطور بود و هرجا میدید کسی نیاز به کمک دارد، دریغ نمیکرد.
ارادت خاص به شهدا و ایمان به پیروزی وطن
مریم علیزاده خواهر شهید در ادامه در گفتوگو با خبرنگار مهر به روحیه اعتقادی برادرش اشاره کرد و گفت: برادرم ارادت خاصی به شهدا داشت و همیشه از شهدا با احترام یاد میکرد و معتقد بود راهی که آنها آغاز کردهاند باید ادامه پیدا کند.
وی افزود: او همیشه میگفت وطن ما و مردم ما در نهایت پیروز خواهند شد و باور داشت که اگر مردم با هم متحد باشند و به خدا توکل کنند، هیچ دشمنی نمیتواند به این سرزمین آسیب بزند.
خواهر شهید علیزاده با بیان اینکه توکل به خدا در زندگی برادرش جایگاه ویژهای داشت، ادامه داد: او همیشه در کارهایش به خدا توکل میکرد و حتی در سختترین شرایط هم امیدش را از دست نمیداد و همیشه میگفت باید خودمان و خانوادهمان را به خدا بسپاریم.
علیزاده خاطرنشان کرد: برادرم به خانواده هم بسیار اهمیت میداد. همیشه تلاش میکرد در کنار کار و مسئولیتهایش، ارتباط صمیمانهای با اعضای خانواده داشته باشد و اگر کسی مشکلی داشت، برای حل آن پیشقدم میشد.
درخواستی از مسئولان برای پاسداشت خون شهدا
خواهر شهید علیزاده در پایان با اشاره به ضرورت ادامه راه شهدا گفت: از مسئولان کشور درخواست دارم اجازه ندهند خون پاک شهیدان پایمال شود. این شهدا برای دفاع از مردم و کشور جان خود را فدا کردند و همه ما وظیفه داریم راه آنها را ادامه دهیم.
وی تاکید کرد: امیدوارم مسئولان و مردم با همدلی و تلاش، مسیر و آرمانهای شهدا را زنده نگه دارند تا کشورمان سربلند و پیروز بماند.
گفتنی است؛ شهید «میثم علیزاده» در حالی در شمار شهدای این سرزمین قرار گرفته که روایت زندگی کوتاه اما پرمعنای او، یادآور روحیه ایثار و مسئولیتپذیری جوانانی است که حتی در لحظات خطر نیز از کمک به هموطنان خود دریغ نمیکنند.
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