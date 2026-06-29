به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، در یکصد و بیست و چهارمین نشست تخصصی شورای راهبری و تحول نظام اداری این سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش مدیران و کارکنان این سازمان که در سالن جلسات شهید حججی برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هفتم تیر، شهید آیتالله دکتر سیدمحمد بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران وفادار ایشان، اظهار داشت: این ایام که یادآور مظلومیت، ایستادگی و پایداری شهیدان راه حق و حقیقت است، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی آرمانهای بلند آن عزیزان و تجدید میثاق با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ، رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و تمامی شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
وی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تصریح کرد: انشاءالله در هفته پیشرو و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، مراسم باشکوه تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید والامقام، امام خامنه ای برگزار خواهد شد و استانهای مختلف کشور، بهویژه استانهای میزبان از جمله تهران، قم و خراسان رضوی در کنار سایر استانها ، با همدلی و همراهی، این آیین را در شأن و جایگاه والای آن شهید گرانقدر برگزار خواهند کرد.
محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشها و پیگیریهای همکاران در بخشهای مختلف سازمان، خاطرنشان کرد: لازم میدانم از تمامی عزیزانی که با تعهد، دلسوزی و پیگیری مستمر در پیشبرد امور سازمان نقشآفرینی میکنند و همواره با نگاه مسئولانه و دغدغهمندانه در رصد و پیگیری مسائل اهتمام دارند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در ادامه این نشست با اشاره به برگزاری این رویداد مهم در مشهد مقدس اظهار کرد: در حال حاضر استانهای مختلف کشور بهصورت فعال درگیر برنامهریزی و تدارک مقدمات برگزاری این مراسم هستند و همکاران سازمان نیز با همراهی اعضای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی و سایر دستاندرکارانی که امکان نقشآفرینی در این عرصه را دارند، مدیریت مطلوب و هماهنگیهای مؤثری را در این زمینه انجام دادهاند.
وی افزود: بر همین اساس، با محوریت تمامی استانها و بهویژه استانهایی که پیشتر به آنها اشاره شد، اقدامات لازم در حال انجام است تا انشاءالله استانهای سراسر کشور بتوانند وظایف و مسئولیتهای محوله را به بهترین نحو و در شأن این رویداد بزرگ به انجام رسانند.
محمودزاده گفت: نخستین موضوع، همراهی و هماهنگی با ستاد اسکان است که در استانها بهمنظور پذیرایی و اسکان زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تشکیل شده است. در شهرهایی که میزبان جمعیت گسترده عزاداران و تشییعکنندگان خواهند بود، بهویژه در استان خراسان رضوی، ضروری است مدارس با اعلام دقیق ظرفیتهای خود به تفکیک منطقه، استان و مقطع تحصیلی، آمادگی لازم برای ارائه خدمات اسکان را اعلام نمایند تا مشخص شود چه تعداد از مدارس میتوانند در این امر مشارکت فعال داشته باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده مدارس دولتی و غیردولتی در این امر مهم، خاطرنشان کرد: بهویژه مدارسی که از امکانات و زیرساختهای مناسبتری برخوردارند و نیز مدارسی که به برکت انقلاب اسلامی مسیر رشد و توسعه آنها فراهم شده و امروز در عرصه تربیت نیروی انسانی و فعالیتهای آموزشی نقشآفرین هستند، شایسته است در این موضوع مشارکت فعال داشته باشند. سازمان نیز در این مسیر در کنار این عزیزان خواهد بود. از اینرو نخستین گام، احصای دقیق مدارسی است که میتوانند بهعنوان مراکز اسکان در خدمت این رویداد بزرگ قرار گیرند.
محمودزاده در ادامه سخنان خود به موضوع برگزاری جلسه شورای راهبردی ، برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی اشاره کرد و گفت: جلسه شورای نظارت مرکزی در هفته جاری با حضور مقام عالی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از نمایندگان دستگاههای مرتبط، بهویژه دستگاههای نظارتی، برگزار خواهد شد.
وی در تشریح دستورکارهای شورای راهبردی ، برنامهریزی و نظارت مرکزی تصریح کرد: یکی از مهمترین دستورکارهای این جلسه ، رونمایی از سامانه جدیدی است که راهاندازی آن از تکالیف قانونی سازمان بوده که مراحل نهایی آمادهسازی خود را طی کرده است. این سامانه با موضوع مدیریت و ساماندهی شهریهها طراحی شده و جزئیات آن پیشتر به اطلاع استانها رسیده است. امید است با رونمایی از این سامانه، زمینههای تازهای برای بهبود فرآیندها و تقویت نظام نظارت و مدیریت در این حوزه فراهم گردد و تمامی استانها نیز توجه ویژهای به اجرای دقیق آن داشته باشند.
محمودزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به مبحث مدیریت مالی مدارس، اظهار کرد: تعیین و مدیریت شهریهها یکی از محورهای استراتژیک و اولویتدار سازمان است. با توجه به طراحی سامانه جدید و فرآیندهای نظارتی سازمان، انتظار داریم مدیران کل استانها از این ظرفیت برای ایجاد نظم در مدیریت مالی مدارس استفاده نمایند.
معاون وزیر آموزش و پرورش به استان ها تاکید کرد که تا پیش از رو نمایی کامل سامانه جدید، تمامی استانها با دقت و بر اساس محاسبات واقعی، روند مصوب کردن شهریهها را پیش ببرند تا از بروز هرگونه خلل در مدیریت مالی مدارس و مراکز غیردولتی جلوگیری شود.
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