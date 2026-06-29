به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، به همراه بهنام حبیبزاده مؤمن نایبرئیس فدراسیون، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، زمین مورد نظر را تحویل گرفته و از محل بازدید کردند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، پس از بررسیهای کارشناسی، درباره نحوه بهرهبرداری از این زمین تصمیمگیری خواهد شد.
از جمله گزینههای مطرحشده برای بهره برداری از زمین اهدایی به فدراسیون به احداث فضای تمرینی، ساختمان اداری فدراسیون، مهمانسرا یا سایر امکانات مورد نیاز فدراسیون اشاره کرد که پس از جمعبندی نهایی، طرح مناسب به اجرا درخواهد آمد.
با دستور وزیر ورزش انجام شد؛
تخصیص یک قطعه زمین هزار متری به فدراسیون تنیس روی میز در آزادی
با مساعدت و حمایت احمد دنیامالی، یک قطعه زمین به مساحت بیش از یک هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون تنیس روی میز اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، به همراه بهنام حبیبزاده مؤمن نایبرئیس فدراسیون، با حضور در مجموعه ورزشی آزادی، زمین مورد نظر را تحویل گرفته و از محل بازدید کردند.
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