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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

برگزاری کارگاه تایپوگرافی سروده‌های رهبر شهید انقلاب

برگزاری کارگاه تایپوگرافی سروده‌های رهبر شهید انقلاب

کارگاه یک‌روزه‌ تایپوگرافی سروده‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در آستانه‌ مراسم بدرقه‌ ایشان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه یک‌روزه‌ تایپوگرافی سروده‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی به همت انتشارات انقلاب اسلامی و همکاری حوزه‌ هنری در آستانه‌ مراسم بدرقه‌ رهبر شهید انقلاب در حال برگزاری است.

در این کارگاه، هنرمندان عرصه‌ هنرهای ترسیمی و خوشنویسی شامل علیرضا حصارکی، حامد مغروری، فرهود مقدم، حسین ونکی، حسین چمن‌خواه، سعید کریمی، مجتبی مجلسی، محمد روح‌الامین، حمید قربانپور، مجید کشاورز، محمدصابر شیخ رضایی، محمود بازدار، محمدرضا چیت‌ساز، مهران پندار و هاجر سلیمی نمین به میزبانی و هدایت مسعود نجابتی مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی حضور دارند.

آثار تولید شده در این کارگاه، در کنار منتخبی از اشعار حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) به زودی در قالب کتابی با عنوان «از دفتر شعر امین» توسط انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ خواهد رسید.

کد مطلب 6874253
آزاده فضلی

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