به گزارش خبرنگار مهر، رضا ذوالفعلینژاد، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته قوه قضاییه با تبیین نقش سازمان زندانها در حفظ امنیت و بازاجتماعی شدن زندانیان، اظهار داشت: این سازمان علاوه بر وظایف تأمینی، از طریق برنامههای فرهنگی، آموزشی و اشتغالزایی برای جلوگیری از تکرار جرم تلاش میکند.
تحصیلات دانشگاهی و سوادآموزی
وی با تأکید بر اهمیت آموزش، اعلام کرد: امکان ادامه تحصیل برای تمامی زندانیان فراهم شده است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۶۸ نفر در سه سطح نهضت سوادآموزی و حضور ۳۹۵ دانشآموز در ۶ مدرسه فعال در شهرستانهای کرمان، سیرجان، بم، رفسنجان، جیرفت و بافت، افزود: در حال حاضر ۱۴ زندانی در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از جمله آنها، یک دانشجوی مقطع دکتری به زودی با همکاری دانشگاه شهید باهنر از رساله خود در زندان مرکزی دفاع خواهد کرد.
توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی
مدیرکل زندانهای کرمان با معرفی حرفهآموزی به عنوان مؤثرترین عامل کاهش بازگشت به چرخه جرم، از راهاندازی نخستین مرکز ثابت آموزش فنی و حرفهای کشور در زندان مرکزی کرمان خبر داد.
وی گفت: هماکنون ۱۱۰ کارگاه تولیدی در رشتههای مختلف از جمله صنایع دستی، فیلترسازی و خیاطی فعال هستند.
ذوالفعلی نژاد، با ارائه آمار در حوزه اشتغال افزود: سال گذشته ۵ هزار و ۵۹۸ زندانی در بیش از ۵۰ رشته مهارتی آموزش دیدند که ۳ هزار و ۶۱۳ نفر گواهینامه مهارت دریافت کردند و در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۲ زندانی در کارگاههای داخل و خارج از زندان مشغول به فعالیت هستند.
وی همچنین با اشاره به مدل مشارکت بخش خصوصی گفت: برخی از زندانیان در واحدهای تولیدی با مشارکت سرمایهگذاران، ماهانه بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
خدمات سلامت و برنامههای فرهنگی
مدیرکل زندان های استان کرمان در بخش خدمات درمانی، بر ضرورت غربالگری جسمی و روانی تمامی مددجویان در بدو ورود تأکید کرد و از حضور ۲۳ کادر درمان متخصص در زندانهای استان کرمان خبر داد.
ذوالفعلی نژاد، با اشاره به فعالیتهای فرهنگی در زندان های استان کرمان، از وجود ۳۳ کتابخانه با بیش از ۷۳ هزار جلد کتاب و حضور ۴۰ روحانی در اجرای برنامههای عقیدتی و اخلاقی در تمامی زندانهای استان خبر داد وگفت: به جز زندان مرکزی، تمامی زندانهای استان کرمان دارای شورای حل اختلاف هستند و سال گذشته ۷۳۸ پرونده وارد این شوراها شد که ۷۳۶ پرونده مختومه و ۱۵۷ پرونده با صلح و سازش پایان یافت.
وی افزود: سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف، مددکاران، خیران و همکاری دستگاه قضایی، رضایت اولیای دم در ۳۶ پرونده قصاص اخذ شد که تعدادی از محکومان آزاد شدند و سایر افراد نیز در حال تأمین شرایط مورد نظر اولیای دم هستند.
وی با اشاره به انجام ۶ هزار و ۶۷۴ بازدید قضات از زندانهای استان کرمان در سال گذشته گفت: تنها در سه ماهه نخست امسال نیز ۹۴۰ بازدید قضایی از زندانها انجام شده است؛ همچنین ۵۷ مددکار اجتماعی در زندانهای استان کرمان فعالیت دارند که سال گذشته بیش از ۱۴۶ هزار خدمت مشاورهای، حمایتی و مددکاری به زندانیان و خانوادههای آنان ارائه کردند.
حمایت از ۴ هزار و ۷۸۹ خانواده زندانی
مدیرکل زندانهای کرمان با بیان اینکه ۱۲ انجمن حمایت از خانواده زندانیان در این استان فعال است، گفت: هماکنون ۴ هزار و ۷۸۹ خانواده تحت پوشش این انجمنها قرار دارند و از خدمات معیشتی، حمایتی و مشاورهای بهرهمند میشوند.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از این خانوادهها در شرایط اقتصادی بسیار سختی زندگی میکنند و حمایت از آنان یکی از اولویتهای مجموعه زندانها است.
ذوالفعلینژاد، همچنین از معرفی بیش از ۹۰ زندانی آزادشده به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی اشتغال خبر داد و گفت: علاوه بر این، برای کارفرمایانی که در داخل زندان واحد تولیدی راهاندازی کنند، تسهیلاتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به ازای بهکارگیری هر زندانی پیشبینی شده است.
وی در تشریح ترکیب جمعیت کیفری زندانهای استان کرمان نیز گفت: ۴۹.۴ درصد زندانیان استان به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ۲۶ درصد نیز به اتهام سرقت در زندان به سر میبرند که بیشترین آمار بازگشت مجدد به زندان نیز مربوط به محکومان جرائم سرقت است.
وی افزود: ۲.۵ درصد زندانیان استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند و پنج درصد از جمعیت کیفری نیز اتباع خارجی هستند.
وی با اشاره به آمار بازگشت مجدد زندانیان به چرخه جرم اظهار کرد: تجربه نشان داده است افرادی که پس از آزادی از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج صاحب شغل شدهاند، کمتر از یک درصد مرتکب تکرار جرم شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد اشتغال، مهمترین عامل در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت موفق زندانیان به جامعه است.
پیشگامی در دادرسی الکترونیک و نظارت هوشمند
ذوالفعلینژاد، با اشاره به توسعه خدمات قضایی الکترونیکی، تصریح کرد: ۹۷ درصد دادرسی زندانیان در استان کرمان به صورت الکترونیکی انجام میشود که این استان را در جایگاه سه استان برتر کشور قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به تعداد ۶۰۹ زندانی تحت نظارت سامانه پابند الکترونیکی افزود: این طرح علاوه بر حفظ کرامت انسانی و کاهش هزینههای نگهداری، موجب حفظ اشتغال و کاهش آسیبهای خانوادگی برای محکومان میشود.
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