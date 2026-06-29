به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی و سیاسی روز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی ابراهیم ترابیگلسفید برگزار شد.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، با تشریح نتایج این جلسه اظهار کرد: اتهام محمدمهدی خیرجو، مدیرعامل خبرگزاری آنا، نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب در ارتباط با مصاحبه صادق زیباکلام در برنامه زنده «پل حافظ» مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ بود.
وی افزود: مدیرعامل خبرگزاری آنا در دفاعیات خود اعلام کرد هدف از تولید برنامه «پل حافظ»، نقد و تحلیل مسائل روز و موضوعات مرتبط با دو جنگ تحمیلی، ایجاد بستری برای تضارب آرا و بررسی دیدگاههای مختلف در چارچوب رسالت علمی و دانشگاهی رسانه بوده و هیچگونه سوءنیتی در این زمینه وجود نداشته است.
به گفته نصراللهی، متهم همچنین عنوان کرد مجری برنامه در موضوعات حساس با استناد به پروندههای حقوق بشری از جمله حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس، مدرسه شجره طیبه میناب، بیمارستانها، دانشگاهها و سایر اهداف غیرنظامی، اظهارات مصاحبهشونده را به چالش کشیده و زمینه را برای راستیآزمایی و قضاوت مخاطبان فراهم کرده است.
سخنگوی هیئت منصفه ادامه داد: مدیرعامل خبرگزاری آنا در بخش دیگری از دفاعیات خود تأکید کرد که قضاوت درباره این پرونده صرفاً بر مبنای چند دقیقه از یک برنامه حدود یکساعته صورت گرفته، در حالی که برای داوری منصفانه باید کلیت برنامه که بر تابآوری، انسجام اجتماعی و توان نیروهای مسلح در دفاع از کشور تأکید دارد، مورد توجه قرار گیرد.
نصراللهی همچنین گفت: اتهام صادق زیباکلام در این پرونده نیز نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران بود.
وی در دفاعیات خود بار دیگر دیدگاههای پیشین خود درباره حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب را تکرار کرد و گفت: «صورت مسئله این بود که خبرگزاری آنا مانند دادگاه میخواست ثابت کند من از جنایات آمریکا دفاع میکنم.»
وی افزود: در همین جلسه، اتهام مهدی احمدیاصل، مدیرمسئول خبرگزاری تابناک، مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع در پی شکایت شرکت صنایع خودروسازی ایلیا نیز بررسی شد که اعضای هیئت منصفه به اتفاق آرا وی را مجرم ندانستند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در پایان اعلام کرد: اعضای هیئت منصفه، صادق زیباکلام را مجرم و مدیران مسئول خبرگزاریهای آنا و تابناک را در پروندههای مطروحه مجرم ندانستند و رأی نهایی دادگاه متعاقباً از سوی شعبه رسیدگیکننده صادر خواهد شد.
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