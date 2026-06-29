خلیلی: اجرای سند تحول قضایی از مرز ۶۰ درصد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول دستگاه قضا به ارائه گزارشی از اجرای سند تحول در عدلیه طی ۵ سال گذشته پرداخت و گفت: بیش از ۶۰ درصد سند تحول قوه قضاییه در دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضا، اجرایی شده است.

وی با اشاره به افزایش سطح رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در دوره اخیر، گفت: امروز ۹۶ درصد از ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ در گذشته، پاسخ به استعلامات دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، ۱۰۹ ساعت طول می‌کشید ولی امروز این فرایند طی ۱۴ ساعت انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: طی دوره تحول و تعالی قضایی و تا به امروز، بیش از ۱۱ هزار جلسه دادگاه علنی برخط برگزار شده است.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه از انتشار ۱۰ میلیون آرای قضایی گمنام‌سازی شده برای عموم مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و ... و همچنین برگزاری ۸۰ هزار مزایده به صورت الکترونیکی طی دوره تحول و تعالی خبر داد.

وی گفت: قوه قضاییه طی ۵ سال اخیر، مقوله آموزش‌های ضمن خدمت قضات را بسیار جدی گرفته و در یک نمونه با ایجاد دستیار هوشمند قاضی، برای قضاوت هرچه‌ مطلوب‌تر و علمی‌ترِ قضات، به آنها کمک شایانی کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: امروز زمان اجرای دستور قضایی مسدودی حساب‌ها از یک ماه به یک ساعت و همچنین زمان استعلامات قضایی نیز از یک ماه به یک روز کاهش پیدا کرده است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع هوشمند کارشناسی طی دوره تحول و تعالی، عنوان کرد: با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند کارشناسی، جلوی بسیاری از فسادها گرفته شد.