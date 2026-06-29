پیشگیری از ورود ۴۴ هزار پرونده به دادگستری خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح روز دوشنبه در همایش ستاد صبر استان که با هدف تقدیر از صلحیاران برتر برگزار شد، اظهار کرد: در پنج سال گذشته تحول بزرگی در حوزه صلح و سازش در خوزستان ایجاد شده و سازش در بیش از ۲۰۰ هزار فقره پرونده از جمله ۸۰۰ پرونده قصاص نفس از مصادیق این تحول است.
وی افزود: تعداد بالای برخی موضوعات قضایی لزوماً به معنای افزایش نرخ آن جرم نیست، بلکه بخشی از این پروندهها سالها بلاتکلیف بوده که با سرعتبخشی به روند سازش و دعوت از شیوخ و بزرگان طرفین، در نهایت به صلح ختم شده است؛ در حالی که هر یک از این پروندهها میتوانست زمینهساز اختلافات جدیدی شود.
رئیس شورای قضایی استان خوزستان، صلحیاران و مصلحان اجتماعی را بازوان توانمند دستگاه قضایی دانست و گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پس از رسیدگی و صدور حکم، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات نیز از وظایف قوه قضاییه است که در اصلاح ذاتالبین از طرق غیرقضایی مانند مصالحه، داوری و میانجیگری کرد، مییابد.
وی ادامه داد: این مصالحه باید با زبان لین و به دور از تحکم باشد تا برای طرفین قابل پذیرش شود و این امر جز با مجاهدت و صبر فعالان این عرصه محقق نخواهد شد.
دهقانی با اشاره به چهار ضلع حل اختلاف شامل سازش بدون چشمداشت، سازش در قالب اصلاحی، داوری و میانجیگری تصریح کرد: مسیر نخست کمهزینهترین روش است اما نیازمند تلاش مخلصانه و استقامت است.
وی بیان کرد: امروز مجمع صلح استان و اعضای ستاد صبر به ید واحد و مؤثری برای رفع اختلافات در خوزستان تبدیل شدهاند و نام استان با صلح و سازش شناخته میشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هماکنون ۹۸ داور حرفهای و ۸۴ میانجیگر آموزشدیده در استان فعالیت دارند و برای هزار و ۲۶۴ صلحیار افتخاری نیز ابلاغ صادر شده است.
وی از تأسیس کانون داوران در استان خبر داد و افزود: باید میان سازشگر، صلحیار، داور و میانجیگر ارتباط منسجم برقرار شود تا بخش قابل توجهی از اختلافات از طریق روشهای جایگزین قضایی حل و فصل شود.
دهقانی با اشاره به عملکرد پنجساله شورای حل اختلاف استان اظهار کرد: در این مدت ۲۰ همایش ستاد صبر برگزار، ۸۴۲ هیئت صلح در مساجد، حسینیهها و ادارات تأسیس و ۷۰ تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی منعقد شده است.
وی افزود: شورای حل اختلاف عشایر در ۳۲ حوزه قضایی و ۶۴ شعبه تخصصی در حوزههای اصناف، پزشکان، نیروی انتظامی، صنعت و معدن، فرهنگ، هنر و رسانه، کشاورزی و ورزش و جوانان تشکیل شده که این اقدامات منجر به کسب رتبههای برتر در الگوی تحول و تعالی شده است.
دهقانی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک شورای حل اختلاف با اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی خبر داد و گفت: این کارگروهها هماکنون در هر ۱۰ زندان استان فعال هستند.
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