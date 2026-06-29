علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مصرفکنندگان و افزایش نظارت بر عملکرد نانواییها، طرح تشدید بازرسی از این واحدهای صنفی در استان کرمانشاه در حال اجرا است.
وی افزود: برای تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب سیار تعزیرات حکومتی نیز پیشبینی شدهاند تا در صورت مشاهده مواردی همچون گرانفروشی یا کمفروشی، برخورد قانونی به صورت فوری و در محل انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، تصریح کرد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در نانواییها را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و یا شماره ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.
لطفی خاطرنشان کرد: در جریان گشتهای مشترک بازرسی، موضوعاتی از جمله کیفیت نان، رعایت ضوابط بهداشتی، عرضه نان با نرخ مصوب و نحوه خدماترسانی به شهروندان به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت مستمر بر نانواییها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی ادامه خواهد داشت.
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