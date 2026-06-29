  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

نظارت بر نانوایی‌های کرمانشاه تشدید شد

نظارت بر نانوایی‌های کرمانشاه تشدید شد

کرمانشاه - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از تشدید نظارت بر نانوایی‌های استان با هدف ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق شهروندان خبر داد.

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، طرح تشدید بازرسی از این واحدهای صنفی در استان کرمانشاه در حال اجرا است.

وی افزود: برای تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب سیار تعزیرات حکومتی نیز پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت مشاهده مواردی همچون گران‌فروشی یا کم‌فروشی، برخورد قانونی به صورت فوری و در محل انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در نظارت بر بازار، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در نانوایی‌ها را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و یا شماره ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.

لطفی خاطرنشان کرد: در جریان گشت‌های مشترک بازرسی، موضوعاتی از جمله کیفیت نان، رعایت ضوابط بهداشتی، عرضه نان با نرخ مصوب و نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت مستمر بر نانوایی‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6874645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها