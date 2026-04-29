۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

اجرای طرح نظارت بر نانوایی‌های سلسله

الشتر - طرح نظارت بر نانوایی‌ها در شهرستان سلسله اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله با حضور دستگاه‌های نظارتی در راستای اجرای طرح نظارت بر نانوایی‌های شهرستان سلسله، یک واحد خبازی به دلیل گران‌فروشی و تراکنش صوری پلمب شد.

در یک اقدام نظارتی مشترک، گشت بازرسی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله به ریاست صادق جوانمرد رئیس تعزیرات حکومتی سلسله و بازرسان سایر دستگاه‌های نظارتی، از واحدهای خبازی سطح شهر بازدید به عمل آورد.

هدف از این گشت مشترک اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارت بر قیمت‌گذاری و وزن محصولات نانوایی‌ها بود.

در نتیجه این بازرسی‌ها، یک واحد خبازی به دلیل تخلفات محرز شامل گران‌فروشی و تراکنش صوری، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، پلمب شد.

این برخوردها در راستای اجرای قانون نظام صنفی و باهدف ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه نانوایی‌ها صورت‌گرفته است و تعزیرات حکومتی بر استمرار این‌گونه بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید دارد.

کد مطلب 6815454

