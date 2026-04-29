به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله با حضور دستگاه‌های نظارتی در راستای اجرای طرح نظارت بر نانوایی‌های شهرستان سلسله، یک واحد خبازی به دلیل گران‌فروشی و تراکنش صوری پلمب شد.

در یک اقدام نظارتی مشترک، گشت بازرسی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان سلسله به ریاست صادق جوانمرد رئیس تعزیرات حکومتی سلسله و بازرسان سایر دستگاه‌های نظارتی، از واحدهای خبازی سطح شهر بازدید به عمل آورد.

هدف از این گشت مشترک اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و نظارت بر قیمت‌گذاری و وزن محصولات نانوایی‌ها بود.

در نتیجه این بازرسی‌ها، یک واحد خبازی به دلیل تخلفات محرز شامل گران‌فروشی و تراکنش صوری، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، پلمب شد.

این برخوردها در راستای اجرای قانون نظام صنفی و باهدف ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از تخلفات احتمالی در حوزه نانوایی‌ها صورت‌گرفته است و تعزیرات حکومتی بر استمرار این‌گونه بازرسی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان تأکید دارد.