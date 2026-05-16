گلایه مردم جواب داد؛ نانوایی متخلف در امیرآباد تهران پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،گزارش‌های مردمی در زمان حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تجمعات شبانه محدوده میدان ولیعصر(عج) حاکی از گران‌فروشی یک نانوایی در امیرآباد شمالی بود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بلافاصله دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر کرد و سرانجام با حضور تیم نظارتی، مشخص شد این واحد صنفی با وجود دریافت سهمیه آرد دولتی، نان بربری را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌کند.

محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی در این گشت مشترک با اشاره به تکرار تخلفات این واحد صنفی، گفت: چرا قیمت را رعایت نمی‌کنید؟ چند مرتبه باید شما را جریمه کنیم تا نرخ مصوب رعایت شود؟ شما برای هر نان حدود ۳۰ هزار تومان بیشتر از مردم دریافت می‌کنید.

وی افزود: این نانوایی پنج بار به دلیل گران‌فروشی جریمه شده و با وجود دریافت سهمیه دولتی، نان بربری را حدود ۳۰ هزار تومان به مردم می‌فروشد؛ در حالی که قیمت مصوب آن حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان است.

سرابیان با اشاره به سابقه تخلفات این واحد صنفی گفت: این نانوایی در یک سال گذشته ۱۷ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی داشته که پنج مورد آن مربوط به گران‌فروشی بوده و حتی سابقه پلمب متعدد نیز دارد.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با توجه به تکرار تخلف، تصمیم بر قطع سهمیه آرد دولتی این نانوایی و پلمب واحد صنفی گرفته شد،گفت: همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکل در دسترسی مردم به نان، با هماهنگی استانداری تهران مقرر شد یک نانوایی سیار در این محل مستقر شود.

حضور گشت تعزیرات حکومتی در محل با واکنش و استقبال ساکنان محله نیز همراه شد و برخی از شهروندان که از گران‌فروشی این نانوایی گلایه داشتند، با قدردانی می‌گفتند مدت‌هاست از قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در این واحد صنفی ناراضی هستند و امیدوارند با این برخورد، تخلف در این محل متوقف شود.

برخی از اهالی محله نیز ضمن طرح مطالبات خود، خواستار برخورد جدی‌تر با این نانوایی شدند و تأکید کردند که این واحد بارها باعث نارضایتی مردم شده است. در همین حال تعدادی از شهروندان مواردی از تخلفات احتمالی دیگر واحدهای صنفی در این محدوده را نیز مطرح کردند که این گزارش‌ها از سوی تیم نظارتی ثبت شد تا در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این بازدید در قالب گشت مشترک نظارتی با حضور محمدحسن سرابیان معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعبه تعزیرات تهران و بازرسان اتاق اصناف انجام شد.