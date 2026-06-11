به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان پیش از ظهر پنجشنبه به همراه سهرابی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، در بازدید از واحد تولیدی آرد در بیجار که در راستای بررسی وضعیت تولید و توزیع آرد و نان و تقویت نظارتهای میدانی، انجام شد، بر تداوم کنترلهای مشترک دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح استان اظهار داشت: از ابتدای شرایط ویژه اقتصادی، با همکاری تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اداره کل غله و معاونت غذا و دارو، روند بازرسی از واحدهای تولید آرد و نانواییها به صورت مستمر در حال انجام است و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.
تأمین پایدار آرد در استان بدون کمبود
رحیمیان با بیان اینکه تأمین آرد در استان بدون وقفه انجام شده است، افزود: در قالب این نظارتها، بازرسی از ۱۲ کارخانه تولید آرد در سطح استان انجام شد و خوشبختانه در هیچ مقطعی از نظر تأمین آرد در کردستان کمبودی وجود نداشته است.
وی ادامه داد: کارخانههای تولید آرد با همکاری مطلوب و به صورت دو شیفته و سه شیفته فعالیت داشتهاند و روند تولید بدون اختلال ادامه داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به وضعیت نانواییها گفت: در برخی بازرسیهای میدانی، مشکلاتی در حوزه کیفیت نان و نارضایتی مردم از انواع نان از جمله لواش، سنگک و بربری مشاهده شد که در همین راستا گشتهای نظارتی تقویت شد.
وی افزود: در شهرستان بیجار ۲۴ واحد نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت که دو واحد به دلیل تخلف کمفروشی شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت گرفت، همچنین در سه هفته گذشته در سطح استان حدود ۲۴ واحد خبازی متخلف پلمب شدهاند.
نرخ مصوب نان و برخورد با گرانفروشی
رحیمیان با تأکید بر رعایت نرخهای مصوب گفت: سقف قیمت نان سنگک بزرگ در استان ۲۵ هزار تومان تعیین شده و هیچ واحدی مجاز به فروش بالاتر از این نرخ نیست در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و پلمب واحد متخلف انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع کیفیت آرد در استان اظهار داشت: برخی نانوایان نسبت به کیفیت آرد تولیدی برخی واحدها گلایههایی مطرح کردهاند که در همین راستا هماهنگی لازم با کارشناسان معاونت غذا و دارو انجام شده و نمونهبرداریهای تخصصی در حال انجام است و نتایج پس از بررسی اعلام خواهد شد.
ادامه نظارت بر واحدهای تولید آرد
رحیمیان همچنین گفت: در یک تا دو ماه گذشته ۸ واحد تولید آرد در استان مورد بازرسی قرار گرفته و در روزهای آینده نیز ۴ کارخانه دیگر تحت نظارت قرار خواهند گرفت هدف اصلی، ارتقای کیفیت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان تأکید کرد: نظارتها به صورت مستمر ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد مردم استان نان بیکیفیت مصرف کنند. برخورد با تخلفات صنفی نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.
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