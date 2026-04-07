حسین رحیمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با حضور دستگاههای نظارتی در سطح شهرستان سنندج بهویژه منطقه منفصل شهری نایسر برگزار شد.
وی افزود: در این گشت مشترک، عملکرد نانواییها از نظر رعایت سهمیه آرد، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، نحوه برخورد با مشتریان و کیفیت خدماترسانی بهدقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تصریح کرد: در برخی واحدهای مورد بازدید تخلفاتی نظیر کمفروشی، عدم رعایت وزن چانه، درج نکردن قیمت و کاهش کیفیت نان مشاهده شد که ضمن ارائه تذکرات لازم، پروندههای تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.
وی با تأکید بر اهمیت نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی خانوارها گفت: نظارت بر عملکرد نانواییها بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
رحیمیان ادامه داد: گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای نظارتی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن حفظ کیفیت نان، از بروز تخلفات جلوگیری و رضایت شهروندان تأمین شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این نظارتها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نظم در روند توزیع آرد و پخت نان در سطح استان دارد.
