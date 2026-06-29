۶۲۴ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه در مرز بازرگان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه افزود: ماموران گمرک بازرگان در حین کنترل محموله‌های خروجی به کالاهای موجود در یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد، کف تعدادی از گلدان‌های فایبرگلاس موجود در کامیون به جهت ضخامت غیرمتعارف است و به همین دلیل برای بررسی‌های بیشتر سگ‌های موادیاب بکار گرفته شدند که مشخص شد محموله مشکوک به جاسازی مواد مخدر است.

در بررسی‌های تکمیلی با همکاری حراست، یگان حفاظت گمرک و اداره اطلاعات شهرستان ماکو تعدادی از گلدان‌ها شکافته شد و مشخص شد که قسمت تحتانی تعدادی از گلدان‌ها به مواد خاصی آغشته شده است که در بررسی‌های بیشتر مواد مخدر از نوع شیشه تشخیص داده شد و در مجموع مقدار ۶۲۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه از این محموله کشف و ضبط شد.