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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

۶۲۴ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه در مرز بازرگان کشف و ضبط شد

۶۲۴ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه در مرز بازرگان کشف و ضبط شد

ارومیه - ناظر گمرکات آذربایجان غربی گفت:ماموران گمرک مرز بازرگان در حین کنترل محموله‌های خروجی موفق به کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر از نوع شیشه به مقدار ۶۲۴ کیلوگرم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد جنگجو در این زمینه افزود: ماموران گمرک بازرگان در حین کنترل محموله‌های خروجی به کالاهای موجود در یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد، کف تعدادی از گلدان‌های فایبرگلاس موجود در کامیون به جهت ضخامت غیرمتعارف است و به همین دلیل برای بررسی‌های بیشتر سگ‌های موادیاب بکار گرفته شدند که مشخص شد محموله مشکوک به جاسازی مواد مخدر است.

در بررسی‌های تکمیلی با همکاری حراست، یگان حفاظت گمرک و اداره اطلاعات شهرستان ماکو تعدادی از گلدان‌ها شکافته شد و مشخص شد که قسمت تحتانی تعدادی از گلدان‌ها به مواد خاصی آغشته شده است که در بررسی‌های بیشتر مواد مخدر از نوع شیشه تشخیص داده شد و در مجموع مقدار ۶۲۴ کیلوگرم ماده مخدر شیشه از این محموله کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6874692

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