به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در ادامه روند امدادرسانی به خانوارهای آسیب‌دیده از سیلاب منطقه بورالان، جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با هدف کاهش بخشی از مشکلات معیشتی سیل‌زدگان، ۵۰ بسته معیشتی را میان خانواده‌های آسیب‌دیده این منطقه توزیع کرد.

وی ادامه داد: این بسته‌های معیشتی با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در راستای حمایت از خانوارهای متأثر از سیلاب و تأمین بخشی از نیازهای ضروری آنان تهیه و با حضور نیروهای امدادی و داوطلبان هلال‌احمر در میان خانواده‌های سیل‌زده توزیع شد.

محبوبی گفت: نجاتگران هلال‌احمر از نخستین ساعات وقوع سیلاب با حضور میدانی در منطقه بورالان، عملیات امدادرسانی، ارزیابی خسارات و توزیع اقلام امدادی و زیستی را در دستور کار قرار داده و همچنان با تمام توان در کنار مردم آسیب‌دیده برای کاهش آلام و رفع نیازهای ضروری آنان تلاش می‌کند.