کانونهای مساجد البرز؛ از برپایی موکب فرهنگی تا ساماندهی نیروهای مردمی

به گزارش خبرنگار مهر کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان بازوان مردمی در عرصه خدمترسانی، همواره در مناسبتهای ملی و مذهبی نقش پررنگی ایفا کردهاند. در همین راستا، استان البرز با بسیج ظرفیتهای خود، برنامههای ویژهای را برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تجمعات مردمی تدارک دیده است. در این زمینه حجت الاسلام شکری رئیس کانون های مساجد استان البرز به سوالات خبرنگار مهر پاسخ داده است.
*کانونهای مساجد استان البرز در رویدادهای ملی و مراسم تشییع چه نقشی ایفا میکنند؟
کانونهای فرهنگی هنری مساجد به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه مردم و جوانان، نقش «شبکهسازی» و «تسهیلگری» را بر عهده دارند. در رویدادهای میدانی، اولویت ما تبدیل مساجد به پایگاههای خدمترسانی است. در این مراسمها، کانونها نه تنها در حوزه پشتیبانی لجستیکی، بلکه در بُعد فرهنگی و بصیرتافزایی نیز فعال هستند تا حضور پرشور مردم را به تجربهای ماندگار و معنوی تبدیل کنند.
* چه تعداد از کانونهای مساجد البرز در این فعالیتها مشارکت دارند؟
ظرفیت کانونهای استان البرز بسیار گسترده است. در برنامههای اخیر، بیش از ۲۰۰ کانون فعال به صورت مستقیم در بحث برپایی موکبها و ارائه خدمات به زائران در مسیرهای پرتردد و محلهای تجمع اعلام آمادگی کرده و پای کار آمدهاند. این حضور به صورت خودجوش و مبتنی بر توان مردمی هر مسجد ساماندهی شده است.
*چه برنامههای فرهنگی و قرآنی برای ایام پیشرو پیشبینی شده است؟
تمرکز ما بر «خدمت کریمانه» و «تعظیم شعائر» است. برنامههای ما شامل برپایی ایستگاههای صلواتی، ایستگاههای پاسخگویی به شبهات، برپایی محافل قرآنی کوتاه در مسیر حرکت زائران، توزیع بستههای فرهنگی و همچنین برپایی غرفههای کودکان و نوجوانان در جوار موکبهاست تا خانوادهها بتوانند با آرامش بیشتری در مراسم شرکت کنند.
*برای ساماندهی نیروهای مردمی در البرز چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
ما یک ساختار شبکهای در کانونها داریم. نیروهای جهادی، جوانان عضو کانونها و فعالان مساجد از طریق «کارگروههای محلهمحور» ساماندهی میشوند.
هماهنگیها به گونهای است که هر مسجد وظیفه خدمترسانی به بخشی از زائران یا مدیریت بخشی از فضای پیرامونی را بر عهده بگیرد. همچنین برای تأمین ملزومات موکبها، از ظرفیت خیرین مسجدی بهرهبرداری شده است.
*هماهنگی کانونهای مساجد با سایر دستگاههای اجرایی چگونه است؟
همافزایی ما با دستگاههای اجرایی استان و ستادهای مردمی بر پایه «همافزایی ظرفیتها» است. کانونهای مساجد نقش حلقه واسط بین مردم و نهادهای دولتی را ایفا میکنند. ما در بحث مکانیابی موکبها، تأمین آب و امکانات رفاهی با شهرداریها و فرمانداریها هماهنگ هستیم تا خدماترسانی بدون موازیکاری و با حداکثر بهرهوری انجام شود.
پیام اصلی حضور کانونهای مساجد در این مراسم چیست؟
پیام اصلی ما «همبستگی و همدلی مردمی در سایه سار ولایت» و «خدمت بدون منت» است. کانونهای فرهنگی هنری مساجد نشان میدهند که مسجد همچنان قلب تپنده جامعه است و در بزنگاههای اجتماعی، در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارد. حضور ما در این مراسم، تجدید بیعتی است با آرمانهای انقلاب اسلامی و نشاندهنده این است که مسجدیها همواره در کنار مردم و برای مردم ایستادهاند.
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