علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در روز نخست ثبت نام اربعین حسینی ۱۵۷ نفر در خراسان شمالی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

کاظمی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی خدمات، رفاهی و پوشش بیمه‌ای زائران بر اساس آمار ثبت‌نامی انجام می‌شود، اظهار کرد: ثبت‌نام در سامانه سما برای بهره‌مندی از خدمات و ساماندهی دقیق اعزام‌ها ضروری است.

وی افزود: تاکنون ۶۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی با بیان اینکه در سال گذشته برخی زائران به دلیل عدم ثبت‌نام از پوشش بیمه‌ای محروم شدند، تأکید کرد: ثبت‌نام در سامانه موجب بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای زائران و خانواده‌های آنان می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های مربوط به خدمات و امکانات رفاهی در مسیر بر اساس آمار ثبت‌نام‌شدگان انجام می‌شود و دولت نیز بر مبنای این آمار، پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهد.

کاظمی در پایان با اشاره به توقف اعزام کاروانی در ایام اربعین گفت: در این ایام هیچ‌گونه اعزام کاروانی از سوی شرکت‌ها انجام نخواهد شد و زائران باید به صورت انفرادی و از طریق سامانه رسمی ثبت‌نام کنند.