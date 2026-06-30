مسئولان کاشان باید با ساخت و سازهای غیرمجاز با قاطعیت برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر سه شنبه در خاشیه سفر به کاشان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم کاشان سیستم حمل و نقل عمومی است و بانک شهر باید منابع را برای خرید اتوبوس های جدید آزادسازی کند.

وی با بیان اینکه مدیریت استان با استفاده از منابع داخلی ۱۰ دستگاه اتوبوس را وارد سیستم چرخه حمل و نقل کاشان کرده است، ابراز کرد: امیدواریم تا پایان این دوره ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز به سیستم حمل و نقل کاشان افزوده شود.

استاندار اصفهان در خصوص فرودگاه اصفهان تصریح کرد: در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده است و امیدواریم با رفع مشکلات موجود پروازهای کاشان از سر گرفته شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و تخریب میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: استان اصفهان یکی از استان‌هایی بود که بیشترین خسارت را در حوزه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی دید ولی با تشکیل شورای راهبردی روند بازسازی میراث فرهنگی استان شکل جدی به خود گرفته است.

جمالی نژاد همچنین با اشاره به برخی اژ اخبار مبنی بر تخریب بافت تاریخی و میراث فرهنگی و همچنین ساخت و ساز های غیرمجاز در کاشان گفت: کاشان شهری بااصالت است و از مسئولین شهری خواسته ایم در مقابل تخریب بافت تاریخی و باهویت کاشان مقاومت کنند و همچنین از مسئولین شهر منطقه بزرگ فرهنگی کاشان خواسته ایم با قاطعیت و بدون مماشات با مسببان تخریب میراث فرهنگی و بناهای تاریخی آن برخورد کنند.

وی یکی از معضلات کنونی در سطح استان اصفهان را ناترازی انرژی دانست و گفت: موضوع تامین انرژی برای استان به خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی در جریان سفر اخیر وزیر نیرو به اصفهان مورد پیگیری قرار گرفت و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد رونق تولید در سطح استان اصفهان باشیم.