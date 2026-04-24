۵۰ بنای تاریخی کاشان در حال مرمت است

سیداکبر حلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشان شهر جهانی خانه های تاریخی است، اظهار کرد: اصیل ترین معماری سنتی و اصیل ایران را می توان در بناهای تاریخی و میراث فرهنگی کاشان مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه کاشان بیش از ۸۰۰ خانه تاریخی دارد، ابراز کرد: از این تعداد تاکنون بیش از ۳۰۰ خانه مرمت و احیا شده است.

استاد معماری سنتی کاشان تصریح کرد: مرمت و احیا این خانه های تاریخی توسط احیاگرانی بوده است که از سراسر ایران به کاشان آمده و نسبت به این مهم اقدام کرده اند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کنونی در کشور گفت: حتی با وجود این شرایط در حال حاضر بیش از ۵۰ بنای تاریخی در کاشان در حال احیا و مرمت است.

حلی با اشاره به حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی بر علیه ایران و آسیب به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ایران افزود: استان اصفهان یکی از استان‌هایی بوده است که میراث فرهنگی و بناهای تاریخی آن از این حملات آسیب زیادی دیده اند و امیدواریم به زودی با کمک همه مردم و احیاگران شاهد این باشیم که وضعیت اماکن تاریخی آسیب دیده به حالت قبل از جنگ برسد.