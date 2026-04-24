۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

۵۰ بنای تاریخی کاشان در حال مرمت است

کاشان - استاد معماری سنتی گفت: بیش از ۵۰ بنای تاریخی کاشان حتی در شرایط جنگی کنونی در حال مرمت است.

سیداکبر حلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاشان شهر جهانی خانه های تاریخی است، اظهار کرد: اصیل ترین معماری سنتی و اصیل ایران را می توان در بناهای تاریخی و میراث فرهنگی کاشان مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه کاشان بیش از ۸۰۰ خانه تاریخی دارد، ابراز کرد: از این تعداد تاکنون بیش از ۳۰۰ خانه مرمت و احیا شده است.

استاد معماری سنتی کاشان تصریح کرد: مرمت و احیا این خانه های تاریخی توسط احیاگرانی بوده است که از سراسر ایران به کاشان آمده و نسبت به این مهم اقدام کرده اند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کنونی در کشور گفت: حتی با وجود این شرایط در حال حاضر بیش از ۵۰ بنای تاریخی در کاشان در حال احیا و مرمت است.

حلی با اشاره به حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی بر علیه ایران و آسیب به اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ایران افزود: استان اصفهان یکی از استان‌هایی بوده است که میراث فرهنگی و بناهای تاریخی آن از این حملات آسیب زیادی دیده اند و امیدواریم به زودی با کمک همه مردم و احیاگران شاهد این باشیم که وضعیت اماکن تاریخی آسیب دیده به حالت قبل از جنگ برسد.

کد مطلب 6809878

