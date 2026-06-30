به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با علاءالدین ازوجی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: اقتصاد متنوع استان بوشهر، ظرفیت و فرصت بی‌بدیل جهت توسعه سرمایه گذاری شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری است.

زارع در ادامه، به ظرفیت‌ها و مزیت‌های ویژه استان بوشهر در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، حوزه گردشگری و هتل‌داری، خدمات بندری و انبارداری و حوزه آبزی‌پروری و سایر حوزه‌ها و مزیت‌های استان بوشهر اشاره کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ویژه و نقش استان بوشهر در اقتصاد ملی و سابقه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری تابعه صندوق بازنشستگی خاطر نشان کرد: توسعه این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های پتروشیمی، شیلات و زنجیره ارزش آبزیان، توسعه و بازسازی هتل دلوار و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و ایجاد انبارهای تخصصی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در استان بوشهر به شمار می‌رود.

زارع با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر و در اختیار داشتن هلدینگ‌های متنوع در حوزه شیمیایی و صنایع فلزی تابعه صندوق بازنشستگی، گفت: جذب سرمایه‌گذاران در قالب ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ، برای توسعه زیرساخت‌های اساسی منطقه آزاد به ویژه پروژه‌های پیشران این حوزه از جمله در بخش فلزی و صنایع پایین دست پتروشیمی در دستور کار قرار گیرد.