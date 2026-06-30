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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

شاهرود در سوگ رهبر شهید؛ شهرداری پای کار میزبانی از دلدادگان

شاهرود در سوگ رهبر شهید؛ شهرداری پای کار میزبانی از دلدادگان

شاهرود- شهردار شاهرود از آماده‌باش کامل مدیریت شهری، فعال‌سازی ۱۵ کمیته تخصصی و فضاسازی معابر ورودی و خروجی شهر برای میزبانی از زائران رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم ایام تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: ۱۵ کمیته تخصصی در این ستاد فعال هستند.

وی افزود: هر یک از این کمیته‌ها با شرح وظایف مشخص، برنامه‌ریزی‌های لازم برای آماده‌سازی شهر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و ارائه خدمات مطلوب به زائران، مسافران و شرکت‌کنندگان در مراسم را در دستور کار قرار داده‌اند.

شهردار شاهرود با تأکید بر اهمیت این رویداد بزرگ، اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن شاهرود در مسیر اصلی تهران–مشهد و تردد شمار زیادی از زائران و مسافران از این محور، تمامی ظرفیت‌های شهرداری برای خدمت‌رسانی شایسته و تسهیل امور در این ایام بسیج شده است.

احمدی از آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری خبر داد و گفت: تمامی مدیران، معاونان و مسئولان شهرداری در حالت آماده‌باش قرار دارند تا خدمات مورد نیاز شهروندان، زائران و مسافران عبوری به بهترین شکل ممکن و بدون وقفه ارائه شود.

وی افزود: فضاسازی شهری متناسب با این مراسم، به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهر، میادین و معابر اصلی در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد شاهرود در این ایام جلوه‌ای درخور شأن این رویداد مهم را به نمایش بگذارد.

کد مطلب 6875647

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