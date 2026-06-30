ثبت گونه ای جدید از پرندگان در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس  

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، سعید ارشادی گفت: در سفر به شهرستان طبس به منظور پایش و بررسی پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس شناسایی و از آن تصویربرداری شد.

وی بیان داشت: چکچک ابلق دم سفید با نام علمی OENANTHE MONACHA در دره های دورافتاده، صخره های قدیمی، دره ها و مناطق کویری و بایر معمولا بدون پوشش گیاهی به سربرده و در سوراخ صخره ها آشیانه می سازد و در ایران به تعداد اندک مشاهده می شود

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: ثبت گونه های جدید در استان، گامی در جهت بروز رسانی تنوع جانوری بوده و این نشانه‌ای از غنای زیستگاهی و گونه ای استان می باشد و ثبت چنین گونه‌هایی می تواند زمینه‌ساز جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان به پرندگان در استان خراسان جنوبی شود و همچنین ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آن‌ها را یادآور می‌شود.