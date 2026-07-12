ثبت یک رکورد جدید در تنوع زیستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ارشادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: محیطبان محمد محمودی موفق شد در حین گشتزنی و پایش مناطق شهرستان سرایان مار سیاه سوجه» برای نخستین بار در شهر سه قلعه از توابع شهرستان سرایان مشاهده و از آن تصویربرداری کرد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: این رخداد گام مهمی در تکمیل اطلس پراکنش خزندگان در شرق کشور محسوب میشود.
ارشادی افزود: این گونه مار با نام علمی Dolichophis jugularis شناخته میشود و ویژگیهای ظاهری متمایزی دارد که شناسایی آن را تسهیل میکند.
وی بیان کرد: مار سیاه سوجه دارای بدنی کاملاً مشکی و فاقد هرگونه نقش و نگار است.
معاون محیطزیست طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به ابعاد این گونه خاطرنشان کرد: طول این مار به حدود ۱۵۰ سانتیمتر میرسد که در زمره مارهای بزرگجثه مناطق نیمهخشک قرار میگیرد.
ارشادی در خصوص اهمیت این گزارش تأکید کرد: تا پیش از این، هیچ مستندات علمی و گزارش معتبری مبنی بر حضور این گونه در محدوده جغرافیایی استان خراسان جنوبی وجود نداشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: بنابراین، ثبت این مورد در شهر سه قلعه، نخستین گزارش رسمی از پراکنش آن در این استان به شمار میآید و نشاندهنده غنای تنوع زیستی در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی استان است.
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