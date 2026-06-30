یادداشت میهمان- بابک ارسیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی:در شرایطی که روابط بین‌الملل با تنش‌های فزاینده، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و سطح بالایی از عدم‌قطعیت همراه است، سیاست خارجی دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری در معرض تأثیرگذاری مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده قرار می‌گیرد.

در چنین فضایی، رفتار دولت‌ها را نمی‌توان صرفاً با تکیه بر مؤلفه‌های مادی قدرت مانند توان نظامی یا ظرفیت اقتصادی توضیح داد. آنچه در بسیاری از بحران‌ها نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کند، نحوه شکل‌گیری ادراکات، انتقال پیام‌های سیاسی میان بازیگران و چگونگی مدیریت افکار عمومی در داخل کشورهاست. به همین دلیل تحلیل سیاست خارجی در دوران بحران مستلزم توجه همزمان به سه حوزه مهم است: افکار عمومی به عنوان بستر داخلی تصمیم‌گیری، سیگنال‌های سیاسی به عنوان ابزار ارتباطی میان دولت‌ها و مذاکره به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مدیریت تنش در نظام بین‌الملل در ادبیات روابط بین‌الملل، مسئله ادراک و برداشت بازیگران از رفتار یکدیگر جایگاه مهمی دارد.

رابرت جرویس در آثار خود درباره ادراک در سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران سیاسی اغلب در شرایطی اقدام می‌کنند که اطلاعات کامل در اختیار ندارند و ناگزیرند رفتار طرف مقابل را بر اساس نشانه‌ها و پیام‌های محدود تفسیر کنند. در چنین شرایطی، امکان شکل‌گیری سوءبرداشت افزایش می‌یابد و همین مسئله می‌تواند مسیر یک بحران را به سمت تشدید تنش سوق دهد. بسیاری از بحران‌های مهم در تاریخ روابط بین‌الملل نه صرفاً به دلیل قصد قطعی برای تقابل، بلکه در نتیجه برداشت‌های نادرست از نیت طرف مقابل گسترش یافته‌اند. از این منظر، سیاست خارجی در دوران بحران بیش از آنکه صرفاً عرصه اعمال قدرت باشد، میدان مدیریت ادراکات و تنظیم پیام‌های سیاسی است.

در این میان، افکار عمومی یکی از متغیرهای مهمی است که می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری و اجرای سیاست خارجی تأثیر بگذارد. در نگاه سنتی به سیاست خارجی، این حوزه بیشتر به عنوان عرصه‌ای تخصصی و محدود به نخبگان سیاسی تلقی می‌شد؛ اما گسترش رسانه‌ها، افزایش سطح آگاهی عمومی و سرعت گردش اطلاعات باعث شده است افکار عمومی به یکی از عوامل مؤثر در معادلات سیاست خارجی تبدیل شود. در شرایط بحران، تحولات خارجی به سرعت در فضای اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند و جامعه نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. همین امر موجب می‌شود دولت‌ها در کنار مدیریت تعاملات خارجی، به مدیریت فضای ادراکی و روانی جامعه نیز توجه داشته باشند.

در این زمینه، نظریه «بازی دو سطحی» رابرت پاتنام چارچوبی مهم برای فهم پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ارائه می‌دهد. بر اساس این نظریه، دولت‌ها همزمان در دو سطح داخلی و بین‌المللی عمل می‌کنند. در سطح بین‌المللی، مذاکره‌کنندگان با طرف‌های خارجی وارد تعامل می‌شوند و در سطح داخلی باید بتوانند سیاست‌های خود را برای افکار عمومی، نهادهای سیاسی و گروه‌های اجتماعی قابل قبول سازند. هر تصمیم در سیاست خارجی در واقع حاصل نوعی موازنه میان این دو سطح است. در شرایط بحران، این موازنه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا هر اقدام یا پیام دیپلماتیک می‌تواند پیامدهای داخلی و خارجی همزمان داشته باشد.

از این منظر، افکار عمومی صرفاً یک عامل محدودکننده برای سیاست خارجی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک منبع قدرت نیز عمل کند. در چارچوب نظریه قدرت نرم که توسط جوزف نای مطرح شده است، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی بخشی از سرمایه قدرت ملی محسوب می‌شود. دولتی که از پشتوانه اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردار است، در تعاملات خارجی با قدرت بیشتری ظاهر می‌شود، زیرا طرف مقابل می‌داند که آن دولت از ثبات داخلی برخوردار است و توانایی اجرای تصمیمات خود را دارد. در مقابل، هرچه شکاف‌های داخلی عمیق‌تر باشد، این تصور در ذهن بازیگران خارجی شکل می‌گیرد که طرف مقابل با محدودیت‌های بیشتری در تصمیم‌گیری مواجه است.

در بسیاری از الگوهای رقابت راهبردی در نظام بین‌الملل، تلاش برای تأثیرگذاری بر محیط داخلی رقیب یکی از ابزارهای غیرمستقیم فشار محسوب می‌شود. در ادبیات جدید روابط بین‌الملل، این مسئله در قالب مفاهیمی مانند رقابت هیبریدی یا جنگ اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بازیگران خارجی می‌کوشند از طریق برجسته‌سازی اختلافات داخلی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی یا تشدید شکاف‌های اجتماعی، انسجام داخلی طرف مقابل را تضعیف کنند. هدف از چنین اقداماتی لزوماً ایجاد تغییر فوری در ساختار سیاسی نیست، بلکه افزایش هزینه‌های تصمیم‌گیری و کاهش قدرت چانه‌زنی طرف مقابل در عرصه بین‌المللی است.

کاهش انسجام داخلی می‌تواند پیامدهای مهمی برای فرآیند مذاکره و تعامل خارجی داشته باشد. هنگامی که فضای داخلی دچار واگرایی شدید باشد، سیگنال‌هایی که از سوی دولت به خارج ارسال می‌شود ممکن است مبهم یا ناپایدار تلقی شود. در چنین وضعیتی، طرف مقابل ممکن است این برداشت را پیدا کند که مواضع رسمی از پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار نیست یا امکان تغییر آن‌ها در آینده وجود دارد. این برداشت می‌تواند انگیزه بازیگر مقابل برای سخت‌تر کردن مواضع خود را افزایش دهد و در نتیجه فضای مذاکره را پیچیده‌تر سازد. به همین دلیل انسجام داخلی در بسیاری از موارد به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اعتبار در سیاست خارجی شناخته می‌شود.

در این چارچوب، نقش پیام‌ها و سیگنال‌های سیاسی میان دولت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در آثار توماس شلینگ درباره راهبرد تعارض، مفهوم «سیگنال‌دهی» جایگاه مهمی در تحلیل رفتار دولت‌ها در شرایط بحران دارد. دولت‌ها از طریق مواضع رسمی، بیانیه‌های دیپلماتیک، تحرکات سیاسی و حتی نحوه تنظیم گفتار خود تلاش می‌کنند پیام‌هایی درباره نیت‌ها، خطوط قرمز و میزان آمادگی خود برای تعامل یا تقابل ارسال کنند. این پیام‌ها می‌توانند برای بازدارندگی، کاهش تنش یا سنجش واکنش طرف مقابل مورد استفاده قرار گیرند.

شلینگ تأکید می‌کند که موفقیت در مدیریت بحران تا حد زیادی به توانایی دولت‌ها در ارسال سیگنال‌های معتبر وابسته است. سیگنال معتبر پیامی است که طرف مقابل آن را جدی تلقی کند و بتواند از طریق آن نیت واقعی بازیگر را درک نماید. اگر این پیام‌ها به درستی منتقل نشوند یا به اشتباه تفسیر شوند، احتمال سوءبرداشت افزایش می‌یابد و همین امر می‌تواند بحران را تشدید کند. از این رو دیپلماسی در بسیاری از موارد نه فقط درباره محتوای مذاکرات، بلکه درباره نحوه مدیریت پیام‌ها و ادراکات نیز است.

افکار عمومی نیز در این میان نقشی مهم ایفا می‌کند، زیرا بسیاری از پیام‌های سیاسی همزمان مخاطبان داخلی و خارجی دارند. یک موضع دیپلماتیک ممکن است در سطح بین‌المللی به عنوان نشانه‌ای از تمایل به کاهش تنش تفسیر شود، در حالی که در سطح داخلی بیشتر به عنوان نشانه‌ای از اقتدار سیاسی بازنمایی گردد. مدیریت این دو سطح از ارتباط یکی از پیچیده‌ترین جنبه‌های سیاست خارجی در دوران بحران است. اگر پیام‌های داخلی و خارجی به شکل متناقضی دریافت شوند، ممکن است اعتبار سیگنال‌های سیاسی کاهش یابد.

در کنار این مسئله، مفهوم مذاکره نیز در فضای بحران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با این حال در افکار عمومی گاه مذاکره با مفاهیمی مانند عقب‌نشینی یا سازش اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که در ادبیات نظری روابط بین‌الملل، مذاکره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت تعارض به شمار می‌رود و لزوماً به معنای پذیرش خواسته‌های طرف مقابل نیست. حتی در شدیدترین رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیز دولت‌ها معمولاً کانال‌های ارتباطی را به طور کامل قطع نمی‌کنند، زیرا فقدان گفت‌وگو می‌تواند خطر سوءبرداشت و محاسبه نادرست را افزایش دهد.

از نظر مفهومی، میان مذاکره و سازش باید تمایز قائل شد. مذاکره در اصل یک فرآیند ارتباطی و دیپلماتیک است که طی آن طرفین تلاش می‌کنند مواضع خود را بیان کنند، اطلاعات بیشتری درباره نیت‌ها و محدودیت‌های یکدیگر به دست آورند و امکان‌های مختلف برای مدیریت اختلاف را بررسی کنند. در مقابل، سازش بیشتر به نتیجه نهایی یک فرآیند مذاکره اشاره دارد که در آن طرفین برای دستیابی به توافق، بخشی از خواسته‌های خود را تعدیل می‌کنند. بنابراین مذاکره یک ابزار و فرآیند است، در حالی که سازش می‌تواند یکی از نتایج احتمالی آن باشد.

در نظریه‌های چانه‌زنی در روابط بین‌الملل که در آثار پژوهشگرانی مانند جیمز فیرون مورد توجه قرار گرفته است، مذاکره ابزاری برای تبادل اطلاعات و کاهش عدم‌قطعیت تلقی می‌شود. دولت‌ها در جریان مذاکره می‌توانند درباره میزان عزم، ظرفیت‌ها و خطوط قرمز طرف مقابل شناخت دقیق‌تری پیدا کنند. حتی اگر این گفت‌وگوها به توافق فوری منجر نشوند، باز هم می‌توانند به روشن‌تر شدن فضای تعامل کمک کنند و از تشدید تنش جلوگیری نمایند. از این منظر، مذاکره بخشی از فرآیند مدیریت بحران است و نه لزوماً نشانه عقب‌نشینی سیاسی.

نکته مهم دیگر آن است که مذاکره زمانی می‌تواند کارآمد باشد که از پشتوانه داخلی کافی برخوردار باشد. اگر فضای داخلی نسبت به مذاکره دچار سوءبرداشت باشد و آن را معادل تسلیم یا عقب‌نشینی تلقی کند، دامنه مانور مذاکره‌کنندگان در عرصه بین‌المللی محدود خواهد شد. در مقابل، اگر جامعه درک واقع‌بینانه‌تری از کارکرد مذاکره داشته باشد، امکان استفاده از این ابزار برای مدیریت بحران افزایش می‌یابد. به همین دلیل توضیح منطقی و شفاف درباره اهداف و کارکردهای مذاکره می‌تواند بخشی از مدیریت افکار عمومی در شرایط بحران محسوب شود.

در این میان، ثبات روانی جامعه نیز اهمیت قابل توجهی دارد. در شرایط تنش‌های خارجی، فضای رسانه‌ای ممکن است با حجم زیادی از تحلیل‌ها، گمانه‌زنی‌ها و اخبار تأییدنشده همراه شود. چنین فضایی می‌تواند به شکل‌گیری نگرانی‌های گسترده یا برداشت‌های نادرست در جامعه منجر شود. از این رو سیاست ارتباطی دقیق و ارائه اطلاعات روشن می‌تواند به حفظ آرامش اجتماعی کمک کند. در واقع ثبات ادراکی و روانی جامعه بخشی از امنیت ملی در شرایط بحران محسوب می‌شود.

در مجموع، سیاست خارجی در دوران بحران را باید فرآیندی چندلایه دانست که در آن تعامل میان قدرت مادی، ادراکات سیاسی و فضای اجتماعی نقش تعیین‌کننده دارد. نظریه‌های روابط بین‌الملل نشان می‌دهند که مدیریت بحران تنها از طریق ابزارهای سخت امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند توانایی در ارسال سیگنال‌های معتبر، مدیریت افکار عمومی و حفظ کانال‌های مذاکره است. در چنین چارچوبی، انسجام اجتماعی و ثبات داخلی می‌تواند به تقویت اعتبار سیاست خارجی کمک کند و قدرت چانه‌زنی یک کشور را در تعاملات بین‌المللی افزایش دهد. از سوی دیگر، هرچه شکاف‌های داخلی عمیق‌تر شود، امکان بهره‌برداری رقبا از این وضعیت افزایش می‌یابد و فضای مذاکره پیچیده‌تر می‌شود.

بنابراین درک درست از منطق مذاکره، اهمیت سیگنال‌های سیاسی و نقش افکار عمومی می‌تواند به فهم دقیق‌تر نحوه عملکرد سیاست خارجی در شرایط بحرانی کمک کند. در جهانی که بحران‌ها اغلب در بستر رقابت‌های پیچیده و چندلایه شکل می‌گیرند، توانایی دولت‌ها در حفظ انسجام داخلی، مدیریت ادراکات و استفاده هوشمندانه از ابزار دیپلماسی، نقشی اساسی در کنترل تنش‌ها و پیشبرد منافع ملی ایفا خواهد کرد.