کشف محموله ۵۰ میلیارد ریالی لاستیک قاچاق در اصفهان؛یک متهم بازداشت شد

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اقتصاد، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی از دپوی لاستیک‌های قاچاق در یکی از انبارهای واقع در جنوب شهرستان اصفهان مطلع شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهانافزود: پس از دریافت این گزارش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و با هماهنگی مرجع قضایی و همکاری بازرسان اتاق اصناف، بازرسی از محل مورد نظر انجام شد.

وی ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات موفق شدند ۵۰ حلقه لاستیک مربوط به خودروهای سنگین را کشف کنند که هیچ‌گونه اسناد قانونی، فاکتور معتبر یا مدارک گمرکی برای آن‌ها ارائه نشده بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به ارزیابی کارشناسان گفت: ارزش تقریبی این محموله قاچاق حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

سرهنگ سبحانی‌فر با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: قاچاق کالا آثار مخربی بر تولید داخلی، بازار اشتغال و چرخه اقتصادی کشور دارد و پلیس امنیت اقتصادی با همکاری نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی، مقابله مستمر و قاطع با این پدیده را دنبال می‌کند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری یا توزیع کالای قاچاق، موضوع را از طریق مراجع انتظامی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.