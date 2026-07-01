باهنر: رهبر شهید الگوی تراز حکمرانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر با تأکید بر لزوم ثبت و تحلیل سیره عملی آیت‌الله خامنه‌ای، از ایشان به‌عنوان «دردانه‌ای بی‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی» یاد کرد و شهادت ایشان را «ارزشی مضاعف برای گفتمان انقلاب» توصیف کرد.

عضو مجمع تشخیص با اشاره به مدیریت بی‌نظیر آیت‌الله خامنه‌ای در امور نظامی و دفاعی گفت: باوجود تحریم‌های اقتصادی و تحریم های شدید نظامی در ۴۷ سال گذشته ،با مدیریت راهبردی و بی نظیر رهبر شهید انقلاب، امروز به فناوری تجهیزات نظامی پیشرفته دست یافته‌ایم که بسیاری از کشورها خواستار خرید این تجهیزات هستند؛ این موفقیت مرهون مدیریت مستقیم ایشان بر حوزه دفاعی است.

وی به خاطره‌ای از یکی از امرای ارتش در اوایل رهبری اشاره کرد که سه دلیل مهم برای تبعیت از رهبر شهید انقلاب اسلامی را «فرماندهی ایشان بر کل قوا، مرجعیت شرعی ایشان و تسلط قوی و دقیق ایشان بر امور نظامی» برشمرده بود.

باهنر با بیان اینکه آیت‌الله خامنه‌ای پیش از رهبری، سوابقی چون نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری، عضویت در مجمع تشخیص و حضور در جبهه‌های جنگ را داشت، افزود: ایشان در مجلس خبرگان باوجود اصرار اعضا، مقام رهبری را نمی‌پذیرفت، اما پس از قبول این مسئولیت، تسلط شگفت‌آوری بر همه ابعاد حکمرانی داشتند.

وی با بیان اینکه شهادت ایشان در اوج مظلومیت بود، گفت: شهادت ایشان که همواره آرزوی دیرینه‌اش بود، سندی بر حقانیت راهی است که در تراز جمهوری اسلامی طی کردند.

باهنر در پایان با درخواست از دفتر حفظ آثار رهبر انقلاب برای راه‌اندازی مرکز پژوهشی جامع، خاطرنشان کرد: زندگی رهبر شهید انقلاب، الگویی استثنایی برای حکمرانی اسلامی و تشیع است که باید به‌عنوان مکتبی کامل برای آیندگان تدوین شود.

باهنر تأکید کرد که مصاحبه‌های دقیق با شخصیت های سیاسی و مذهبی ، می‌تواند ابعاد مغفول‌مانده این شخصیت را برای نسل‌های آینده روشن سازد.